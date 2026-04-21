El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Cuándo es el juicio por la desaparición de Loan y quiénes son los acusados
En VIVO - Actualizado hace 5 horas
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"Que nos devuelvan a Loan": el comunicado de los padres del nene
José Peña y María Noguera, padres de Loan, rompieron el silencio para denunciar una campaña de intimidación y la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial que los muestran en situaciones "humillantes".
En medio de una investigación que no logra dar con el paradero de Loan Danilo Peña, sus padres, José Peña y María Noguera, emitieron un contundente comunicado para denunciar el acoso físico y digital que sufren. El texto expone el agotamiento de la familia ante lo que denominaron el "marketing del dolor" y la proliferación de contenidos falsos en redes sociales.
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Caso Loan: cuál es la fecha del juicio por la desaparición
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Caso Loan: comienza el juicio con múltiples imputados y expectativa por revelaciones clave
A mediados de este año, se dará inicio al proceso penal más esperado en Corrientes por la sustracción y ocultamiento del menor. Múltiples acusados, conflictos y tensiones.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó este sábado que el próximo 16 de junio de 2026, a las 9 de la mañana, se iniciará el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en la localidad de 9 de Julio durante un almuerzo en lo de su abuela realizado el 13 junio del 2024. Hay un total de 18 imputados en el caso que paralizó al país.
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Caso Loan: crece la expectativa por el inicio del juicio por la desaparición
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