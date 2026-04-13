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Desaparición de Loan

Caso Loan: cuál es la fecha del juicio por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 12 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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¿Dónde está Loan y qué hicieron con él?": la dura carta de los papás a Javier Milei

El juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, aún no tiene fecha fijada. Desesperados, los papas del nené le escribieron al Presidente de la Nación.

El próximo 13 de junio se cumplen dos años sin Loan, el nene que desapareció en la localidad de 9 de julio, Corrientes, en 2024. En este contexto, los padres del niño hicieron pública una carta dirigida al presidente Javier Milei con el objetivo de que la causa judicial avance y se tengan más datos del paradero del nene que ahora tendría seis años.

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó este sábado que el próximo 16 de junio de 2026, a las 9 de la mañana, se iniciará el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en la localidad de 9 de Julio durante un almuerzo en lo de su abuela realizado el 13 junio del 2024. Hay un total de 18 imputados en el caso que paralizó al país.

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"Que nos devuelvan a Loan": el comunicado de los padres del nene

José Peña y María Noguera, padres de Loan, rompieron el silencio para denunciar una campaña de intimidación y la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial que los muestran en situaciones "humillantes". 

En medio de una investigación que no logra dar con el paradero de Loan Danilo Peña, sus padres, José Peña y María Noguera, emitieron un contundente comunicado para denunciar el acoso físico y digital que sufren. El texto expone el agotamiento de la familia ante lo que denominaron el "marketing del dolor" y la proliferación de contenidos falsos en redes sociales.

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12:49 | 11/04/2026

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Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

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A casi dos años de la desaparición de Loan, la fiscalía demanda el inicio del juicio

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Caso Loan: el último pedido de la familia que expone al gobierno

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