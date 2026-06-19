Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 19 de junio

Si estás despierto a esta hora, el frío se convierte en el gran protagonista de la noche porteña. A las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 9°C en Capital Federal, pero la elevada humedad del 96% provoca que la sensación térmica descienda hasta los 8 °C. Un combo que cala en los huesos desde temprano.

El cielo se mantiene parcialmente nuboso con un 66% de cobertura, aunque la visibilidad sigue siendo muy buena: 18 kilómetros de alcance sin obstáculos de niebla. La lluvia no será protagonista hoy, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0%, con 0 milímetros esperados.

El viento, que sopla a 11 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h, es el responsable directo de que la calle se sienta aún más gélida. La presión atmosférica marca 1014 hPa y el punto de rocío coincide con la temperatura en 9°C, reflejando ese ambiente saturado de humedad. Un dato extra para los fanáticos de la montaña: la cota de nieve se ubica en los 2700 metros sobre el nivel del mar.