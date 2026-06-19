Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 19 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Madrugada fría y húmeda en Capital Federal: el clima de hoy, 19 de junio
Madrugada fresca y húmeda en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 4:00 de este viernes 19 de junio, la temperatura actual es de 9°C con una sensación térmica de 8°C. El cielo se encuentra parcialmente nublado, con una humedad del 96% que refuerza la percepción de frío. No se registra niebla y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El punto de rocío se ubica en 9°C, igual a la temperatura, y la nubosidad alcanza un 77%. La visibilidad es óptima, de 20 kilómetros, y el viento sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se sitúa a 2600 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo por El Destape.
Hace 30 minutos
Frío protagonista en la madrugada porteña: 9°C y sensación térmica de solo 8 grados
Si estás despierto a esta hora, el frío se convierte en el gran protagonista de la noche porteña. A las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 9°C en Capital Federal, pero la elevada humedad del 96% provoca que la sensación térmica descienda hasta los 8 °C. Un combo que cala en los huesos desde temprano.
El cielo se mantiene parcialmente nuboso con un 66% de cobertura, aunque la visibilidad sigue siendo muy buena: 18 kilómetros de alcance sin obstáculos de niebla. La lluvia no será protagonista hoy, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0%, con 0 milímetros esperados.
El viento, que sopla a 11 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h, es el responsable directo de que la calle se sienta aún más gélida. La presión atmosférica marca 1014 hPa y el punto de rocío coincide con la temperatura en 9°C, reflejando ese ambiente saturado de humedad. Un dato extra para los fanáticos de la montaña: la cota de nieve se ubica en los 2700 metros sobre el nivel del mar.
Hace 1 hora
Capital Federal: madrugada con 9°, cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 8°
En la madrugada de este viernes 19 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional actualiza el clima en Capital Federal a las 03:00. Los termómetros marcan 9°, con una sensación térmica de 8 °C debido al viento y la alta humedad.
El cielo se presenta parcialmente nuboso, con un 66% de nubosidad. La humedad asciende al 96%, aunque no se esperan lluvias (probabilidad del 0% y 0 mm acumulados). La visibilidad es buena: 18 kilómetros sin presencia de niebla.
El viento registra una velocidad media de 11 km/h y ráfagas de hasta 21 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1014 hPa, el punto de rocío en 9 °C y la cota de nieve en los 2700 metros sobre el nivel del mar.
Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en vivo y todas las actualizaciones del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Frío y viento en Capital Federal: 9°C y sensación de 8°C a las 3 AM
La madrugada del viernes 19 de junio arranca con una temperatura de 9°C en la Ciudad de Buenos Aires, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional a las 03:00. El cielo se presenta parcialmente nublado y, aunque no se esperan lluvias, la humedad alcanza un elevado 96%.
La sensación térmica se ubica en 8°C, apenas un grado por debajo del termómetro, pero con un viento medio de 11 km/h y ráfagas de hasta 21 km/h que pueden hacer que el frío se sienta más intenso. La visibilidad es buena, de 18 kilómetros, sin niebla.
Los datos de presión (1014 hPa) y el punto de rocío en 9°C confirman el ambiente húmedo característico de estas horas. La cota de nieve se mantiene alta, en los 2700 metros, sin riesgo para la región.
Se recomienda a quienes madrugan abrigarse bien y prestar atención a las actualizaciones en vivo de El Destape, donde seguimos minuto a minuto el pronóstico del tiempo en Capital Federal.
Hace 1 hora
Madrugada fresca: 9° y cielo parcialmente nublado a las 3 AM en Capital Federal
La madrugada de este viernes 19 de junio se presenta parcialmente nubosa en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 3:00 AM el termómetro marcó 9°C y la térmica apenas alcanzó los 8 grados, con una humedad que asfixia: 96%.
El punto de rocío coincide con la temperatura (9°C), la nubosidad es del 66% y la visibilidad llega a los 18 kilómetros. El viento corre del sur a 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0%.
La presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa, sin formación de niebla. La cota de nieve se ubica en los 2700 metros, lejos de la ciudad. Seguimos actualizando en vivo cada novedad del clima porteño.
Hace 7 horas
Alerta por la llegada de un frente frío, pero el tiempo mejora el fin de semana
Tras las lluvias de este jueves, el viernes arrancará con mínimas de cuatro grados y se esperan condiciones favorables para el fin de semana.
Francia amplía la alerta por ola de calor a 53 departamentos a partir del viernes
Ola de calor azota Francia
04:00 | 18/06/2026
Llega la lluvia a CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para este jueves
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 18 de junio. ¿Cuándo empieza a llover?
La temperatura continuará con una tedencia a la baja durante el fin de semana
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 18 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
21:09 | 17/06/2026
Estados Unidos enciende las alertas por inundaciones y diluvios´por un ciclón
El ciclón Arthur avanza sobre la costa estadounidense. Se prevén inundaciones y lluvias que podrían cortar "la vida" a los turistas y la población local.
La tormenta tropical Arthur se forma cerca de la costa de Texas, según CNH de EEUU
12:34 | 17/06/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 17 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
04:00 | 17/06/2026
Frío polar en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico este miércoles 17 de junio
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17:15 | 16/06/2026
Llega la ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias intensas esta semana
Un sistema de baja presión cambiará el pronóstico del tiempo en los próximos días. El clima se sentirá más húmedo, dando lugar a lluvias y tormentas.
08:31 | 16/06/2026
Alerta por frío extremo y cielo despejado: así será el martes 16 de junio
El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 16 de junio.
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00:05 | 16/06/2026
ALERTA por neblina en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el martes 16 de junio
La niebla volvió a marcar el comienzo de la jornada en gran parte del centro de Santa Fe. Tanto en Rosario como en la capital provincial se esperan bancos de neblina durante la mañana, temperaturas bajas y una mejora gradual hacia la tarde, aunque el frío seguirá siendo protagonista.
Neblina en Santa Fe.
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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania contra Curazao
19:35 | 14/06/2026
Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas y una fuerte caída de temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas en gran parte del territorio. Después de las lluvias de este sábado, se espera una pronunciada caída de las temperaturas.
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Jugadores de Inglaterra durante un entrenamiento el sábado