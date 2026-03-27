LLA propone a Lemoine para blindar la comisión de Juicio Político de Diputados

La Libertad Avanza buscará blindar la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de cualquier intento de interpelación al presidente Javier Milei que pueda venir de la oposición.

Para esto, confirmaron fuentes parlamentarias a El Destape, el oficialismo propondrá como titular de la comisión a la diputada nacional de LLA Lilia Lemoine, una mileista de paladar negro.

La comisión de Juicio Político se convocará el martes a las 17.47 para elegir autoridades y fijar días de reunión.