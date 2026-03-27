El presidente Javier Milei vuelve a respaldar a su jefe de Gabinete Manuel Adorni con un encuentro desde las 11 en una ubicación que aún no se dio a conocer. El espaldarazo de Milei a su ministro coordinador se produce al mismo tiempo que crece el escándalo por el crecimiento injustificado del patrimonio del funcionario. Luego de semanas de una agenda aversa, el Gobierno pretende mostrarse hiperactivo e intentar dar vuelta la página respecto de denuncias y causas por presunta corrupción que salpican a la cúpula del Ejecutivo. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
LLA propone a Lemoine para blindar la comisión de Juicio Político de Diputados
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 2 minutos
El martes, se reunirá la comisión en la que se tratan los pedidos de interpelaciones. El oficialismo propondrá para presidir el grupo parlamentario a la diputada ultramileista.
Hace 2 horas
El descargo del autor del cuadro que retiraron de la Casa Rosada: "No hay conciencia"
Luego de que el gobierno de Javier Milei ordenara retirar un ploteo con la imagen del glaciar Perito Moreno de la Casa Rosada, el artista plástico Helmut Ditsch cuestionó que esa acción se haya dado mientras en el Congreso se debate la modificación de la ley de Glaciares.
Hace 3 horas
Karina registró a Milei como marca para hacer negocios
Milei le habilitó el 100% del negocio con la marca del apellido familiar a su hermana, que presentó los papeles para hacer desde merchandising a todo tipo de actividades lucrativas con el nombre del presidente. El vínculo con $Libra.
Hace 4 horas
Diego Molea fue designado consejero de la Magistratura de la Nación
Molea fue votado de forma unánime por el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y asume en representación del sector académico. Agradeció el apoyo a la par que llamó a "fortalecer el sistema universitario".
Hace 4 horas
LLA impulsará a Lemoine para blindar la comisión de Juicio Político
La Libertad Avanza buscará blindar la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de cualquier intento de interpelación al presidente Javier Milei que pueda venir de la oposición.
Para esto, confirmaron fuentes parlamentarias a El Destape, el oficialismo propondrá como titular de la comisión a la diputada nacional de LLA Lilia Lemoine, una mileista de paladar negro.
La comisión de Juicio Político se convocará el martes a las 17.47 para elegir autoridades y fijar días de reunión.
Hace 5 horas
Tras jugar con los buitres, Milei se apropió del fallo de YPF y culpó al kirchnerismo
Con Manuel Adorni a su lado, el Presidente celebró el fallo de la justicia de Estados Unidos y consideró como un logro propio de su gestión la decisión favorable . "Ganamos", lanzó. Atacó a la exPresidenta Cristina Kirchner y al gobernador Axel Kicillof.
Hace 6 horas
La demanda de dólares de personas se triplicó y en 2026 ya suma US$ 5.698 millones
Más de 1,5 millones de personas compraron divisas en febrero y el saldo neto superó los US$ 2.500 millones.
Hace 7 horas
El petróleo vuelve a subir: el Brent supera los US$ 111 y presiona la inflación
El crudo internacional sube más de 3% en medio de tensiones geopolíticas y acumula un alza superior al 50% en un mes.
Hace 7 horas
Milei ya grabó su cadena nacional y será emitida a las 19
El presidente Javier Milei ya grabó su cadena nacional en el Salón Blanco de la Casa Rosada y será emitida esta noche a las 19 horas.
En su mensaje estará acompañado por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía; Luis Caputo, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; y el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
También por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el procurador del Tesoro de la Nación Sebastián Amerio, y el subprocurador, Juan Ignacio Stampalija.
Hace 7 horas
Senado: la audiencia pública por "Coco" Mahiques ya tiene fecha
El Senado puso fecha para la audiencia pública para la ratificación de Carlos "Coco" Mahiques como vocal de la Cámara de Casación Penal.
El padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, será sometido a preguntas enviadas a la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, antes de que su pliego entre al recinto.
Mahiques deberá lograr el acuerdo del Senado para extender de su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.
Hace 7 horas
Fitch advierte por falta de acumulación de reservas y riesgo de una emisión de deuda
La calificadora reconoce avances en inflación y ajuste fiscal durante el gobierno de Javier Milei, pero sostiene que la fragilidad externa y la falta de acumulación sostenida de reservas siguen siendo el principal obstáculo para subir la calificación crediticia.
Hace 8 horas
El consumo en territorio bonaerense cae a niveles prepandemia e impacta en empleo
Las ventas en supermercados del conurbano tocaron en enero su piso de la serie y los mayoristas retroceden frente a 2023.
Hace 9 horas
Javier Milei dará esta noche una cadena nacional tras el fallo de YPF
Se prevé que su discurso gire en torno al fallo de la Justicia estadounidense a favor de YPF.
Hace 10 horas
YPF: el día que Milei quiso crear un impuesto "Kicillof" para pagar el juicio
Apenas asumió, Milei planteó la creación de una “tasa Kicillof” para afrontar un eventual pago futuro.
Hace 10 horas
Vuelos de Adorni: Grandio llamó a la empleada del broker mientras declaraba
La secretaria del piloto y broker Agustín Issin mostraba su celular ante el juez Ariel Lijo y recibió un llamado urgente de Marcelo Grandío.
Hace 10 horas
El Gobierno suspende la suba de impuestos a los combustibles para contener a la inflación
Allegados del Ministerio de Economía dejaron trascender que en abril no se actualizarán los impuestos a los combustibles. La medida implica una fuerte pérdida en la recaudación fiscal.
Hace 11 horas
Pese a la leve baja semanal, carnes y lácteos acumulan subas mayores a 4%
En la cuarta semana de marzo los precios cayeron 0,6%, pero el promedio mensual se ubica en 2,6% y el acumulado en cuatro semanas llega a 1,8%, detalla el informe de consultora LCG.
Hace 18 horas
A contramano de Milei, en Europa y Asia toman medidas para frenar la suba de la nafta
En medio de la disparada de los combustibles por la guerra en Medio Oriente, en al menos cinco importantes países tomaron medidas para contener el incremento de las energías.
A diferencia de la inacción del gobierno de Javier Milei ante la volatilidad causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, países de todas partes del mundo establecieron distintas políticas para combatir el aumento de los precios de los combustibles. En Alemania, Reino Unido, Italia, Corea del Sur y Polonia fueron anunciadas medidas para aminorar el impacto de la suba de la energía para los usuarios.
Hace 18 horas
Fuerte caída de las ventas del pan y las facturas en medio de la crisis de Milei
El consumo de pan cayó un 55% en dos años y la venta de facturas y tortas un 85%.
Crisis en las panaderías argentinas
En los últimos dos años, las panaderías argentinas sufrieron una caída dramática en sus ventas, producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Esto llevó al cierre de 2.000 locales y a la pérdida de 16.000 puestos de trabajo.
Hace 18 horas
$LIBRA: Novelli pide a la Justicia que dicte la nulidad del peritaje que complicó a Milei
Mauricio Novelli, quien está acusado de ser uno de los protagonistas de la criptoestafa, pidió este jueves que se dicte la nulidad del peritaje que la DATIP realizó sobre sus dispositivos electrónicos. A través de su abogado sostuvo que hubo “vicios graves” en el procedimiento. Se trata del estudio que comprometió al Presidente. Como reveló El Destape, entre los archivos aparece un documento que menciona el pago de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei al lanzamiento de $LIBRA.
El trader Mauricio Novelli pidió este jueves en el marco de la causa $LIBRA que se dicte la nulidad del peritaje sobre su celular por “vicios graves” en el procedimiento. Se trata de un estudio clave del que surge mucha información sobre la criptoestafa y que comprometió al presidente Javier Milei. Como reveló El Destape entre los documentos analizados figura un archivo que menciona el pago de 5 millones de dólares del entorno de Hayden Davis por el apoyo del jefe de Estado al lanzamiento del token del escándalo.
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Adorni en la cornisa, Lijo acecha y Santiago Caputo aprovecha dos resultados
Ya hay sectores internos que lo dan afuera al jefe de Gabinete en el corto plazo. Otros resisten al exvocero para que no ingrese un Menem a ese lugar. En el medio, el asesor resiste con los suyos a fuerza de mostrar resultados positivos. Hay temor a la labor del juez en el caso Adorni.
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