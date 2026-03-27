El trader Mauricio Novelli pidió este jueves en el marco de la causa $LIBRA que se dicte la nulidad del peritaje sobre su celular por “vicios graves” en el procedimiento. Se trata de un estudio clave del que surge mucha información sobre la criptoestafa y que comprometió al presidente Javier Milei. Como reveló El Destape entre los documentos analizados figura un archivo que menciona el pago de 5 millones de dólares del entorno de Hayden Davis por el apoyo del jefe de Estado al lanzamiento del token del escándalo.

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Con la representación legal del abogado Daniel Rubinovich, Novelli reclamó este jueves al juez Marcelo Martínez de Giorgi que dicte la nulidad de todo el peritaje junto a sus anexos, es decir, que no se considere parte de la causa y por ende que no se utilice en la investigación. El pedido desesperado se debe a la cantidad de información que surge del análisis de los dispositivos electrónicos de Novelli y Sergio Morales que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Rubinovich solicitó “se declare la nulidad absoluta de la actividad pericial llevada adelante por DATIP, del informe producido, de sus anexos y de toda incorporación, consulta, compulsa, utilización o derivación probatoria obtenida a partir de ese material. En consecuencia, se aplique la regla de exclusión respecto de todo el material pericial cuestionado y de los actos consecutivos que de él dependan”. Sostuvo que “existieron una pluralidad de vicios graves, autónomos y convergentes que implican la afectación al derecho de defensa en juicio y a la intimidad, a la vez que impiden reconocer a esa diligencia la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso”.

En pos de intentar convertir al peritaje en una pieza inútil para la causa y demorar todo lo posible el avance del proceso judicial, Novelli a través de su letrado reclamó que “se disponga la realización de una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo distinto a DATIP” para “determinar si existe una base técnica seria para reconstruir -o, en su caso, descartar definitivamente- la fiabilidad, integridad, completitud, trazabilidad y metodología de tratamiento del material cuestionado”. Es decir, que se realice otro estudio para ver si parte de la información que se desprende del peritaje de la DATIP es considerada “fiable” para utilizarla en el proceso.

También pidió se “excluya a DATIP de la continuación de cualquier intervención en el marco del expediente” y “se suspenda el trámite en todo lo que dependa del informe cuestionado hasta tanto se resuelva la presente incidencia”.

Para Novelli y su abogado, en torno al peritaje existió “un cuadro de irregularidades que incide sobre el núcleo mismo de la fiabilidad probatoria: la preservación, el resguardo, la delimitación de accesos, la trazabilidad de las intervenciones y la correspondencia entre lo que debía examinarse y lo que finalmente fue recolectado, procesado e incorporado”.

El núcleo del cuestionamiento es que hubo una presunta “filtración” de la DATIP, donde se habría copiado el informe del peritaje para hacerlo trascender en los medios. El planteo se basa en un expediente administrativo de la Procuración General de la Nación que habría determinado que personas que no estaban autorizadas a intervenir en el caso tomaron una copia del estudio.

Lo que está claro es que si eso sucedió, fue en los primeros días de marzo, es decir, luego de que el peritaje haya concluido y estuviera en manos de la Justicia, ya el fiscal Eduardo Taiano lo compartió a las partes el 24 de febrero. Es decir, la presunta “filtración” esgrimida por Novelli no debiera afectar en nada a la causa ya que el contenido del informe que está en poder de la Justicia no se vio alterado.

A esto se suma, como informó Ariel Zak en C5N, que Novelli aportó la clave de acceso a su celular y que tuvo un perito de parte durante el procedimiento. Se trata del perito informático Pablo Rodríguez Romeo. Fuentes del caso también agregaron a este medio que el celular peritado nunca perdió su cadena de custodia ya que estuvo en un sobre lacrado cuando ingresó a la DATIP y así consta en el expediente. Por lo que no hubo ninguna ruptura en la cadena de custodia como sí sucedió con el celular de Fernando Sabag Montiel en la causa del intento de homicidio de la expresidenta Crisitna Kirchner.

En pos de anular una prueba que es clave para el proceso por la cantidad de información que contiene y por la cantidad de personas a las que involucra, la defensa de Novelli indicó que “el objeto peritado, el contenido extraído y el informe presentado, así como sus anexos, se encontraron bajo custodia de una dependencia que ha demostrado un caos organizativo, deficiencias en sus sistemas de control, una negligente supervisión, la existencia de funcionarios infieles con acceso a todo -además de comprobados intereses ajenos a un trámite que debió ser imparcial-”.

Como era de esperar, Novelli-Rubinovich dedicaron un apartado del escrito de 38 páginas a la difusión que tuvo el peritaje, cuyo contenido ganó la agenda mediática dada su relevancia pública. “El descontrol del peritaje y la inclusión de datos privados llevaron únicamente a la directa afectación de la intimidad y el honor del dueño del equipo, sin aportar nada a las presentes actuaciones. Explícitamente -y pese a que esta parte conoce los riesgos evidentes de la pública difusión de este apartado- mediáticamente se ha llegado a la presentación de mi representado como un ‘Cripto Pajero’, mientras que se presentaban mensajes correspondientes a un tercero. Toda su intimidad fue expuesta. También se incluyeron fotografías de sus familiares directos y conversaciones con ellos durante más de 7 años, las cuales estarían en manos de una infinidad de personas”, sostuvo la defensa. Eso se debe a la difusión de mensajes y audios sobre la consideración que hacía Novelli sobre las mujeres.

Novelli también criticó que el informe de la DATIP “desbordó los parámetros de búsqueda fijados tras el contradictorio entre las partes, incorporando material que no respondía a las pautas ordenadas y afectando, de ese modo, el sentido mismo del mecanismo de limitación que justificó la medida, afectando de manera inmediata e indebida la intimidad de Novelli y los terceros que se vincularían en las comunicaciones”. ¿Qué significa esto? Que Taiano pidió una determinada cantidad de puntos para que la DATIP responda en su análisis de la información de los dispositivos y según la defensa de Novelli en su informe esa dirección del Ministerio Público Fiscal se “extralimitó”. “Se incluyeron ¡8669 páginas de comunicaciones y 4193 archivos! en exceso de los parámetros de búsqueda que fueron dispuestos” se quejó el lerado. Pero eso tampoco es así. De hecho, el peritaje solo constó de unos 40 gigas de información cuando el material extraído de los dispositivos analizados fueron 812 gigas. ¿Qué habrá en ese contenido no analizado que la defensa de Novelli busca de diversas formas que la DATIP no estudie? Porque este planteo de Novelli de máxima apunta a anular todo lo realizado por la DATIP pero de mínima lo que esconde es que no se le pueda pedir a la DATIP que analice el material que esté en su poder y no fue estudiado. Y que es el mayoritario.

A partir de este pedido de la defensa de Novelli se formó un incidente en el que todas las partes (querellas y fiscalías) deberán opinar. Luego el juez Martínez de Giorgi deberá responder al planteo.

Mientras esto sucede, el socio de Novelli en el Tech Forum, Manuel Terrones Godoy, modificó su estrategia defensiva y cambió su abogado que hasta este miércoles era el mismo que el de Novelli. A partir del 25 de marzo, este criptobro es defendido por los letrados Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi. A su vez, en carácter de “abogado sustituto” también intervendrá en el caso Federico González Torres.

Esta decisión de Terrones Godoy evidencia que las estrategias defensivas de los criptobro se bifurcan. Y no es azaroso que esto suceda después de que el peritaje al celular de Novelli arrojara documentos que comprometen a muchos de los acusados en la criptoestafa.