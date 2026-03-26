A contramano de Milei, en Europa y Asia toman medidas para frenar la suba de la nafta

A diferencia de la inacción del gobierno de Javier Milei ante la volatilidad causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, países de todas partes del mundo establecieron distintas políticas para combatir el aumento de los precios de los combustibles. En Alemania, Reino Unido, Italia, Corea del Sur y Polonia fueron anunciadas medidas para aminorar el impacto de la suba de la energía para los usuarios.

Los legisladores de Alemania aprobaron este jueves las primeras medidas para frenar el aumento de precios de combustible tras el inicio de la guerra en Medio Oriente. Uno de los proyectos sancionados impedirá a partir de abril que las estaciones de servicio puedan aumentar más de una vez al día el precio de las naftas.

El proyecto de ley, que fue respaldado por los conservadores, socialdemócratas y los verdes, establece que solo se puedan incrementar los precios al mediodía, aunque sí podrán reducirlos en cualquier momento, según la agencia Reuters.

En Reino Unido, la ministra de hacienda, Rachel Reeves, anunció que el Gobierno "vigilará el coste de los productos básicos para el hogar para detectar tanto subidas de precios como interrupciones en el servicio". En ese sentido, remarcó que la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) tendrá potestad para "combatir la especulación de precios".

Desde bajas de impuestos a topes a los aumentos

Por su parte, la presidenta italiana Giorgia Meloni lanzó un decreto con una baja del precio del combustible y una línea de crédito y acciones antiespeculativas hasta el 7 de abril. Según las autoridades italianas, la rebaja será de aproximadamente 0,25 euros por litro, lo que representa "un alivio inmediato para los consumidores italianos".

Además, en Corea del Sur se anunció la eliminación de los límites a la capacidad de generación de energía a partir del carbón y aumentará la utilización de las centrales nucleares hasta un 80%. Según el diputado del Partido Demócrata, Ahn Do-geol, las autoridades priorizarán la gestión del suministro de GNL, al aumentar la producción de carbón y energía nuclear.

A su vez, el Gobierno de Polonia estableció un recorte en los impuestos de los combustibles y limitará los precios en las estaciones de servicio, según dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk. En concreto, el IVA sobre los combustibles se reducirá del 23% al 8 %, mientras que el impuesto especial se rebajará a 29 groszy (centavos polacos) para la nafta y 28 groszy para el diésel.