El presidente Javier Milei no lo logra desplazar de la agenda el caso Adorni y otros escándalos de presunta corrupción que salpican al Gobierno. La Justicia levantó el secreto fiscal del jefe de Gabinete y avanza en la investigación de su patrimonio para determinar si hubo enriquecimiento ilícito. Paralelamente, el mandatario reconoció la crisis que atraviesa el país y le volvió a pedir "paciencia" a la sociedad, aunque cargó gran parte del mal momento socioeconómico a la prensa y la oposición. Seguí todas las medidas del gobierno de Javier Milei este viernes 10 de abril en la cobertura minuto a minuto.
Milei no logra desplazar el caso Adorni de la agenda y redobla su ataque a la prensa
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
El Presidente continúa empecinado en culpar al periodismo y el "riesgo kuka" del mal rumbo del Gobierno. Mientras tanto, la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete.
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Todas las encuestas: quién ganaría hoy las elecciones presidenciales
Empezó la carrera electoral para las presidenciales. Los sondeos que estudia la Casa Rosada y la oposición. Milei, Kicillof y un escenario polarizado. Todos los números que se manejan.
El año electoral todavía está lejos, pero Argentina ya vive en campaña permanente. Desde enero hasta estos primeros días de abril de 2026, al menos una decena de consultoras publicaron encuestas sobre las presidenciales de 2027, y el cuadro que emerge es inédito desde que Javier Milei llegó al poder: por primera vez, el presidente enfrenta un escenario genuinamente competitivo, donde su reelección ya no luce asegurada y algunos sondeos incluso lo muestran perdiendo en un hipotético balotaje.
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La industria se desplomó 8,7% en febrero y borró toda la suba de la era Milei
Igualó su peor baja en 20 meses y cayó en 14 de 16 sectores, volviendo debajo de enero de 2024, según mostró el IPI manufacturero del Indec.
Por si hacía falta, la industria confirmó su crisis histórica en febrero pasado. No solo igualó la mayor caída de los últimos 20 meses, sino que además borró toda la suba que había obtenido durante la era de Javier Milei.
Hace 3 horas
Bianco apuntó contra Milei y defendió a Kicillof: "Esta empezando a crujir todo"
El ministro Carlos Bianco habló con El Destape 1070 sobre el panorama económico nacional y defendió la gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires.
Con fuertes críticas al presidente Javier Milei y a su programa económico, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló este jueves con el equipo de El Destape 1070 sobre la situación social de la Argentina y sobre la gestión del gobernador Axel Kicillof al frente del territorio bonaerense. Aseguró que hoy la población "no tiene expectativa de futuro".
Hace 9 horas
La falacia de la AUH: el recorte en asistencia social es récord
En términos absolutos, el mayor recorte que hizo Milei recae justamente en los programas de asistencia social. En marzo de este año, tuvieron un recorte interanual del 8,8%, mientras que la AUH cayó un 11,8% interanual. Los datos que desmienten el relato oficial.
Hace 12 horas
Bianco apuntó contra Milei y defendió a Kicillof: "Esta empezando a crujir todo"
El ministro Carlos Bianco habló con El Destape 1070 sobre el panorama económico nacional y defendió la gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires.
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La industria se desplomó 8,7% en febrero y borró toda la suba de la era Milei
Igualó su peor baja en 20 meses y cayó en 14 de 16 sectores, volviendo debajo de enero de 2024, según mostró el IPI manufacturero del Indec.
Hace 12 horas
Menos cepo para los ricos y poderosos: el BCRA eliminó restricciones
El BCRA liberó el retiro de dólares por cajero en el exterior y mejoró las condiciones para liquidar divisas de personas y empresas. También habilitó más dólares para que las empresas paguen deuda con sus casas matrices. En cambio, puso un cepo más duro para las operaciones denominadas “canje” que permitían sacar dólares del país.
Hace 13 horas
Las agroexportadoras sojeras le disputarán a Milei USD 12.000 millones
En el inicio de la campaña de soja 2025-2026, los productores tienen el 81% de la cosecha sin vender, esto representa cerca de 34.000 toneladas. Por eso, esperan un mejor precio y las exportadoras, cambios en el esquema de retenciones. Todo esto se da en un escenario donde al ministro Luis Caputo se le fugan 2000 millones de dólares mensuales.
Hace 13 horas
La cámara de empresas de colectivos cruzaron al Gobierno: "No hacen nada"
En diálogo con El Destape 1070, Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), que cuestionó la oferta realizada por el Gobierno nacional, tras el paro de este jueves.
Hace 14 horas
Kicillof: "A la experiencia de Milei le quedan menos de dos años"
El gobernador bonaerense criticó el desfinanciamiento del Gobierno nacional a la universidad pública. "Estamos viviendo un ataque sin precedentes a la ciencia y a la universidad", consideró.
Hace 15 horas
Ante la lluvia de críticas y denuncias, Milei reconoce "meses duros" y pide "paciencia"
El Presidente admitió que durante los últimos meses la sociedad sufrió "tasas más altas, menor actividad y más inflación", pero también afirmó que el país está mejor que en 2023. Sigue negando toda responsabilidad en la profundización de la crisis económica y social. Los datos que lo desmienten.
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La UBA le exigió a Adorni que aplique la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno Nacional sigue sin implementar la ley que fue sancionada y ratificada por el Congreso el año pasado.
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ATE llamó a paro y movilización para el 21 de abril: "Si no hay plata no habrá paz social"
La central de trabajadores estatales que comanda Rodolfo Aguiar definió un cese de actividades y una movilización para el 21 de abril, en reclamo de reapertura de paritarias.
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Adorni, cada vez más complicado: los detalles de su pasaje y el avance de la Justicia
Se filtró cuánto salieron los pasajes de vuelta del jefe de gabinete y su esposa de Nueva York, tras Argentina Week. Cómo y cuándo se reservaron los tickets. En paralelo, la Justicia ordenó levantar el secretario fiscal y bancario de la pareja. Una causa que no para de avanzar.
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Alimentos con leve baja semanal en abril pero se mantiene la tendencia alcista mensual
Un relevamiento privado registró una caída de precios en la primera semana del mes, aunque la dinámica mensual continúa condicionada por carnes y lácteos.
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La industria, en el piso: perdió en febrero 8,7% interanual y la construcción no repunta
La mayoría de los sectores industriales retrocedieron y los insumos del sector constructor mostraron un comportamiento dispar.
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El Senado le aprobó el pliego a Crexell, pero el peronismo insistirá por vía judicial
La Libertad Avanza consiguió los votos para conseguir el aval de la ex senadora como embajadora en Canadá en la Cámara alta. La senadora Anabel Fernández Sagasti anunció que pedirán que se desarchive la causa por presunto cohecho a raíz de su voto favorable en la ley Bases en 2024.