Milei no logra desplazar el caso Adorni de la agenda y redobla su ataque a la prensa

El presidente Javier Milei no lo logra desplazar de la agenda el caso Adorni y otros escándalos de presunta corrupción que salpican al Gobierno. La Justicia levantó el secreto fiscal del jefe de Gabinete y avanza en la investigación de su patrimonio para determinar si hubo enriquecimiento ilícito. Paralelamente, el mandatario reconoció la crisis que atraviesa el país y le volvió a pedir "paciencia" a la sociedad, aunque cargó gran parte del mal momento socioeconómico a la prensa y la oposición. Seguí todas las medidas del gobierno de Javier Milei este viernes 10 de abril en la cobertura minuto a minuto.