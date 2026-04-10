Con fuertes críticas al presidente Javier Milei y a su programa económico, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló este jueves con el equipo de El Destape 1070 sobre la situación social de la Argentina y sobre la gestión del gobernador Axel Kicillof al frente del territorio bonaerense. Aseguró que hoy la población "no tiene expectativa de futuro".

"Está empezando a crujir todo en la Argentina. Tenemos un presidente que no toma nota sobre lo que está pasando porque si lo hiciera, cambiaría su plan económico", aseguró el ministro Bianco al principio de la entrevista. En esa tónica, el funcionario provincial enfatizó en que hoy la Argentina "está viviendo un industricidio", en el que la industria, el comercio y el consumo "son los tres sectores más golpeados".

A eso sumó: "Yo lo que veo es que hay una amplificación de la crisis y hace crujir todo junto. Eso genera malestar. Porque a todo esto le coinciden también los escándalos de corrupción del Presidente, de su hermana y el jefe de Gabinete como nunca habían pasado. Porque ya no son terceros o 'amigos de' los implicados. Son ellos directamente y eso multiplica el malestar".

Como consecuencia, Bianco afirmó que esta sumatoria de factores provoca "angustia generalizada". "La gente está angustiada, se levanta angustiada y se va a dormir angustiada. No tienen expectativa de futuro", declaró al aire, e insistió en que eso también parte de la falta de proyecto del Gobierno Nacional: "Analizá los discursos de cualquiera de sus referentes. Ninguno de ellos te promete nada ni te explica nada. No hay esperanza, ni futuro ni expectativa", agregó.

Bianco sobre Kicillof y la gestión bonaerense: "Ya no se le puede pedir nada a la Provincia"

Aparte de las críticas al Gobierno, el ministro provincial valoró el trabajo del gobernador Kicillof para "contener el desastre" del Ejecutivo en la Rosada. Afirmó que "hoy ya no se le puede pedir más nada a la Provincia" porque están "haciendo todo lo posible por sostener la vida de los y las bonaerenses".

"Como provincia tenemos que sostener esta situación. Sostener para que la gente pueda ir a trabajar y pueda comer. Nosotros hacemos grandísimos esfuerzos todos los días para que los policías puedan salir a la calle y no quedarse sin combustible. Lo mismo con los médicos en los hospitales provinciales. Queremos cumplir con la responsabilidad que nos toca", sostuvo Bianco respecto al trabajo de la administración Kicillof al frente del gobierno provincial.

El armado del MDF: "Abrimos la puerta a todos los que respeten nuestros puntos básicos comunes"

En paralelo a la discusión de la gestión, el ministro bonaerense aseguró que con Kicillof están trabajando en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no "en clave electoral" sino "en clave política". "El gobernador nos reunió a 500 referentes territoriales del espacio en diciembre y nos dijo que el 2026 no era un año electoral, sino de construcción política. No tenemos apuro en definir un candidato a presidente", aseguró Bianco.

"En el MDF le abrimos la puerta a quienes quieran defender el interés nacional, la soberanía, la ciencia, la salud pública y el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Los que no quieren venir, que no vengan. Y los que quieran venir, pero con reparos, deberán acomodarse", sostuvo Bianco al definir los límites del espacio en cuánto a quiénes son bienvenidos.

Consultado sobre la propuesta del senador nacional Sergio Uñac de llamar a internas a fin de año para elegir un candidato a presidente del peronismo, Bianco respondió: "Entiendo su propuesta. La respeto. Pero no la comparto. Nosotros no nos vamos a dejar apurar por esas ideas porque no creemos que haya apuro en elegir un candidato ahora. Todavía hay tiempo para el 2027".

"La gente quiere vernos solucionando problemas. Respeto la opinión de Uñac de convocar a una interna, pero no la comparto. No creo que sea necesario en este momento. La gente no quiere más este grado de desidia y abandono total", concluyó Bianco al final de la charla.