Marcha de trabajadores de la CNEA contra el ajuste de Milei: peligra la continuidad laboral de 340 empleados

Comenzó una nueva semana de paros en las universidades nacionales y, en ese marco, estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron una protesta frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en Miró al 500, en el barrio de Caballito. Aunque cada gremio avanza con estrategias propias, la mayoría coincidió en realizar hoy un paro acompañado de clases públicas como forma de visibilizar el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

En este sentido, Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, sostuvo que “mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes”. Además, exigió que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata el presupuesto universitario ya aprobado.

La movilización partirá a las 9.30 desde la sede de Filosofía y Letras, en Púan 480, también en Caballito, y se dirigirá hacia el domicilio del funcionario. Allí, a las 10, se desarrollarán clases públicas sobre la ley de glaciares, a cargo de los docentes Juan Duarte y Guillermo Folguera. La protesta se da en un contexto de creciente tensión, ya que Adorni enfrenta investigaciones judiciales por la compra de pasajes en un vuelo privado a Punta del Este durante el último fin de semana de Carnaval y por la tenencia de propiedades no declaradas.