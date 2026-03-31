Marcha de trabajadores de la CNEA contra el ajuste de Milei: peligra la continuidad laboral de 340 empleados

La situación dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se agrava y sus trabajadores marchan este martes por la Avenida General Paz contra el ajuste que establece el gobierno de Javier Milei. Este martes 31 de marzo se vence el contrato de al menos 340 empleados, que no tienen la confirmación de su continuidad laboral. La institución, considerada uno de los pilares del Plan Nuclear Argentino, es históricamente responsable de formar científicos, técnicos e ingenieros especializados en el área nuclear. Sin embargo, quienes integran el organismo aseguran que el sector atraviesa un “retroceso estructural”. Desde la asunción de la administración libertaria, 300 trabajadores debieron irse al sector privado. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.