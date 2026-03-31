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Marcha de trabajadores de la CNEA contra el ajuste de Milei: peligra la continuidad laboral de 340 empleados

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

La situación dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se agrava y sus trabajadores marchan este martes por la Avenida General Paz contra el ajuste que establece el gobierno de Javier Milei. Este martes 31 de marzo se vence el contrato de al menos 340 empleados, que no tienen la confirmación de su continuidad laboral. La institución, considerada uno de los pilares del Plan Nuclear Argentino, es históricamente responsable de formar científicos, técnicos e ingenieros especializados en el área nuclear. Sin embargo, quienes integran el organismo aseguran que el sector atraviesa un “retroceso estructural”. Desde la asunción de la administración libertaria, 300 trabajadores debieron irse al sector privado. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

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Hace 2 horas

Mientras avanza la investigación judicial, Adorni se reunió con el titular de la Sociedad Rural

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión este martes con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en Casa Rosada.

 

 

Mientras avanza la investigación que apunta a determinar si hubo inconsistencias entre el patrimonio declarado por el funcionario y sus ingresos como servidor público, el ex vocero sigue con su agenda oficial.

Hace 2 horas

Trabajadores de la CNEA marchan contra el ajuste de Milei: peligra la continuidad de 340 empleados

Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) marchan este martes por la Avenida General Paz contra el ajuste que establece el gobierno de Javier Milei. 

 

 

Este martes 31 de marzo se vence el contrato de al menos 340 empleados, que no tienen la confirmación de su continuidad laboral. Desde la asunción de la administración libertaria, 300 trabajadores debieron irse al sector privado.

Hace 6 horas

Estudiantes y docentes de la UBA protestarán frente a la casa de Adorni

Comenzó una nueva semana de paros en las universidades nacionales y, en ese marco, estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron una protesta frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en Miró al 500, en el barrio de Caballito. Aunque cada gremio avanza con estrategias propias, la mayoría coincidió en realizar hoy un paro acompañado de clases públicas como forma de visibilizar el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario.  

 

En este sentido, Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, sostuvo que “mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes”. Además, exigió que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata el presupuesto universitario ya aprobado.  

 

La movilización partirá a las 9.30 desde la sede de Filosofía y Letras, en Púan 480, también en Caballito, y se dirigirá hacia el domicilio del funcionario. Allí, a las 10, se desarrollarán clases públicas sobre la ley de glaciares, a cargo de los docentes Juan Duarte y Guillermo Folguera. La protesta se da en un contexto de creciente tensión, ya que Adorni enfrenta investigaciones judiciales por la compra de pasajes en un vuelo privado a Punta del Este durante el último fin de semana de Carnaval y por la tenencia de propiedades no declaradas.  

Hace 7 horas

El Gobierno se enfoca en la agenda parlamentaria para tratar de dejar atrás el escándalo interno

El Gobierno comenzó la semana concentrado en pulir su agenda parlamentaria y para ello los miembros de la mesa política mantuvieron una reunión en Casa Rosada que duró más de dos horas.

 

El encuentro tuvo la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien luego celebró su cumpleaños en el Patio de Las Palmeras; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el propio Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

 

De este modo, la mira está en pulir la estrategia para acercar posiciones con la oposición y empezar a discutir, en abril, las iniciativas libertarias que no son pocas.

 

El Ejecutivo quiere enviar al Congreso la Ley Hojarasca ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, reformas al Código Penal, cambios en las leyes de expropiaciones, tierras, manejo del fuego y protección de glaciares (cuya discusión se dilató debido a audiencias públicas).

 

Además de modificaciones en discapacidad y financiamiento universitario, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

 

A su vez, la administración libertaria motorizó una vez más una iniciativa que pretende debatir en las próximas semanas: la que agrava las penas por denuncias falsas.

 

Hace 7 horas

La insólita defensa a Javier Milei en el programa de Antonio Laje: "La gente..."

En el programa que Antonio Laje posee en A24 realizaron una insólita defensa al gobierno de Javier Milei y las redes explotaron.

La insólita defensa al gobierno de Javier Milei en el programa de Antonio Laje.

La situación laboral en Argentina es cada vez más delicada, no solo por los puestos de trabajo que se fueron perdiendo en cantidades cada vez mayores durante los últimos meses, sino también por la gran disparidad (cada vez más grande) que existe hoy entre los salarios y el costo de vida.

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