La insólita defensa al gobierno de Javier Milei en el programa de Antonio Laje.

La situación laboral en Argentina es cada vez más delicada, no solo por los puestos de trabajo que se fueron perdiendo en cantidades cada vez mayores durante los últimos meses, sino también por la gran disparidad (cada vez más grande) que existe hoy entre los salarios y el costo de vida.

Esto es algo que se debate asiduamente en los medios de comunicación, sobre todo los especializados en políticas. Si bien cada uno hace su respectiva lectura de las causas y consecuencias de este panorama, sorprendió a más de uno el análisis realizado este último lunes en el programa que Antonio Laje conduce en A24, donde un invitado señaló que la gente "no quiere laburar".

El repudiable comentario en el programa de Laje en A24

El reconocido periodista entrevistó a Jonatan Loidi, consultor y CEO del Grupo Set, quien durante el cierre de la nota le pidió un minuto a su interlocutor para poder expedirse respecto a un tema que le parecía de suma importancia. "Hay gente que te dice 'Argentina es un desastre', no tolero más que me digan que Argentina es un desastre. Quiero saber tu caso particular, porque es un desastre porque la gente no quiere laburar. Laburo hay, el tema es si te querés levantar temprano", aseguró.

Jonatan Loidi, CEO de Grupo SET.

"El otro día había una charla sobre consumo masivo en venta de automotrices, viene el CEO antes de subir a la charla y me dice 'Jony, ¿te puedo pedir algo? ¿Le podés decir a los vendedores que están acá, fíjate como metés el ejemplo, que atiendan el WhatsApp?'. Entonces cuando viene una Inteligencia Artificial que atiende el WhatsApp y lo atiende rápido dicen 'nos quedamos sin laburo'. Y sí papi, pero tenés que ser humano y cuidar tu laburo", prosiguió.

Finalmente, apuntó: "Cuando nosotros éramos chicos nuestros viejos cuidaban el laburo, se levantaban temprano, se venían últimos, estaban preocupados por la cara que ponía el jefe y decían 'che, hoy miró mal el tipo, mañana me voy a levantar más temprano'. Hay que laburar Antonio, no es tan complicado".