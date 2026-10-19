A solo unas horas de haber regresado de un nuevo viaje por Estados Unidos, Javier Milei volverá a subirse a un avión para irse del país. El lunes encabezará el Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 y luego volverá a subirse al avión para viajar a España, donde dará una conferencia junto al economista libertario Jesús Huerta de Soto y se reunirá con dirigentes de la derecha española. En ese sentido hay expectativa por posibles encuentros con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de VOX, Santiago Abascal.
Javier Milei viaja hoy a Europa y expondrá en un encuentro de la derecha
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 8 minutos
El Gobierno aprobó un régimen de retiro voluntario para empleados públicos
El Decreto 1203/2026 establece un programa de adhesión durante noviembre, con compensaciones económicas diferenciadas según la edad y la antigüedad de los agentes. Además, dispone que los cargos de quienes se acojan al régimen sean eliminados y no puedan ser reemplazados.
Hace 1 hora
Milei vuelve a irse de viaje, mientras espera anotarse otra victoria en el Congreso
El Presidente viajará a Madrid este lunes a la noche para participar de un foro económico y reunirse con Isabel Díaz Ayuso, mientras el Gobierno prepara una sesión clave en Diputados el miércoles.
El presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior este lunes por la noche, cuando parta rumbo a Madrid, España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. El mandatario llegará el martes y desarrollará una agenda de actividades que incluirá su participación en un foro económico, reuniones con referentes liberales y un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, el Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, que sesionará el miércoles.
Hace 2 horas
El nuevo récord negativo de Milei que revela la precariedad del trabajo informal
Mientras el secretario de Trabajo afirma que la gente se pasa al cuentapropismo porque quiere, las cifras muestran una un nuevo mínimo histórico del empleo registrado.
El gobierno de Javier Milei se empecina en decir que la gente se vuelca cada vez más al cuentapropismo porque quiere aprovechar las oportunidades de independencia que brinda esta modalidad. Pero las cifras muestran, en verdad, una tendencia estructural hacia la destrucción de puestos de trabajo formal que sigue profundizándose cada vez más y que marcó un nuevo récord negativo en los últimos meses.
Hace 3 horas
Ni RIGI ni desregulación: las inversiones no llegan y crece la presión sobre los dólares
La inversión en agro, minería, petróleo y gas cayó 11,3% durante los primeros dos años del gobierno de Milei. Pese a los cuantiosos beneficios otorgados, el prometido boom inversor no aparece y las tensiones externas se profundizan de cara al año electoral.
La promesa del oficialismo respecto de que la desregulación económica desataría una “ola" de inversiones sigue sin encontrar respaldo alguno en los datos. A pesar de los cuantiosos beneficios fiscales y cambiarios otorgados por el Gobierno de Javier Milei, la inversión retrocedió incluso en los sectores considerados estratégicos para el modelo económico actual: la inversión promedio anual en agro, minería, petróleo y gas cayó 11,3% durante 2024-2025 respecto del periodo 2021-2023, según un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). A su vez, en hidrocarburos, los datos de lo que va de 2026 ya evidenciaron una caída acumulada interanual del 20%.
Hace 8 horas
El traspié opositor le da aire a LLA para el último tramo del 2026 en el Congreso
La caída de la sesión para voltear el DNU 70/23 y los proyectos para diluir las iniciativas sobre endeudamiento familiar y discapacidad le dan respiro al oficialismo, que espera avanzar con el Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral en el Senado.
Hace 18 horas
Advierten que 2 de cada 3 argentinos agota sus ingresos diez días antes de fin de mes
Ante el endeudamiento creciente, el 56,2% de los argentinos se endeudó en los últimos seis meses.
Hace 21 horas
Javier Milei volverá a viajar a Europa en medio de la tensión en el Congreso
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00:05 | 18/10/2026
El blindaje de un gobierno débil, las mil caras del debate opositor
Cada vez más frágil, Milei todavía gobierna dentro del Congreso. La oposición, entre la masividad callejera y la falta de conducción política. Vuela el riesgo país y desde Wall Street advierten: no hay blindaje que alcance para la Argentina libertaria. Vaca Muerta, el activo clave para Milei y Lamelas.
00:05 | 18/10/2026
Día de la Lealtad: actos separados, pero un mismo llamado a derrotar a Milei
Axel Kicillof encabezó el acto más masivo en La Matanza y Máximo Kirchner habló desde Chaco. Hubo una reivindicación común de Cristina y mensajes para volver al poder en 2027. Massa visitó a la ex presidenta y repasaron los votos para sostener las PASO.
20:42 | 17/10/2026
Milei ganó tiempo, la oposición tiene que ganar poder
A pesar de sortear por poco el rechazo al DNU 70/23, el Gobierno expone su precariedad política y una peligrosa subordinación a Estados Unidos. Con un frente económico delicado y un error legislativo que abrió la puerta a desguazar el decreto, la oposición enfrenta el dilema de construir una alternativa real.
19:59 | 17/10/2026
Fotografiar tu propio balazo mientras cierran la causa FMI
El fotoperiodista Guido Piotrkowski captó el balazo que le pegó en el pecho. A pocas cuadras, en Comodoro Py, confirmaban la impunidad de Caputo y Sturzenegger en la causa por el endeudamiento ilegal con el FMI.
18:45 | 17/10/2026
Una película de salida de dólares y bache: con Milei se fugaron USD 48.000 millones
Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA -CTA), la fuga de divisas desde el inicio de la gestión Milei asciende a los 48.000 millones de dólares. Frente a los vencimientos de deuda de 2027, a Caputo le faltan cerca de 22.000 millones de dólares.
16:36 | 17/10/2026
Denunciaron penalmente al Gobierno por la represión: "Excedieron límites legales"
La demanda contempla delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se pidió apartar a las fuerzas federales de la investigación y se solicitaron informes y registros de los domos de la zona.
11:00 | 17/10/2026
El peronismo unido le gana a Milei en las elecciones, según una encuesta
A un año de las elecciones presidenciales, una encuesta sondeó si los ciudadanos prefieren a Milei o a un candidato del peronismo unido para ocupar el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre de 2027.