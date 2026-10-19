Javier Milei viaja hoy a Europa y expondrá en un encuentro de la derecha

El presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior este lunes por la noche, cuando parta rumbo a Madrid, España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. El mandatario llegará el martes y desarrollará una agenda de actividades que incluirá su participación en un foro económico, reuniones con referentes liberales y un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, el Gobierno buscará avanzar con su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, que sesionará el miércoles.