Consumo de carne: se derrumbó 10% en septiembre y sigue hundido en el peor registro de la historia

El consumo de carne vacuna volvió a caer y tocó un nuevo piso. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), cada argentino come en promedio 45,4 kilos al año, 10,5% menos que hace doce meses y el nivel más bajo desde 2005, año en que comenzó el relevamiento. A contramano, las exportaciones aumentaron 7,7%, mientras los datos del Indec muestran que los cortes vacunos subieron 50,1% en un año para el mercado interno.

{{{htmlAmp}}}

El consumo de carne por habitante, en su piso

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El dato surge del promedio de los últimos doce meses. A septiembre de 2026, el consumo per cápita se ubicó en 45,4 kilos por año, 5,3 kilos menos que los 50,7 de septiembre de 2025.

Es la marca más baja de la serie de Ciccra, que arranca en 2005. El máximo se registró en 2008, con 68,9 kilos por habitante: desde entonces, el consumo se redujo 23,5 kilos, una caída de 34%.

Para dimensionar la crisis: hoy cada argentino come casi 3,8 kilos de carne vacuna por mes. Hace solo dos años, en septiembre de 2024, el promedio anual era de 48,2 kilos, y en 2023 llegaba a 53,8.

En el acumulado de enero a septiembre, el consumo aparente sumó 1,535 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h), 202.500 toneladas menos que un año atrás: una baja de 11,7%.

Menos carne en el mostrador y más hacia afuera

La explicación está en cómo se reparte una producción que también se achica. Entre enero y septiembre se produjeron 2,203 millones de tn r/c/h, 6,6% menos que en 2025.

Sin embargo, las exportaciones de carne vacuna crecieron 7,7% en ese período, hasta 667.300 tn r/c/h (+47.600 toneladas). Según Ciccra, el impulso vino “fundamentalmente” de la cuota que el gobierno de Estados Unidos le otorgó a la Argentina a fines de 2025.

Con menos oferta y más ventas al exterior, “el ajuste recayó sobre el mercado interno”, señaló la cámara. El resultado:

Mercado interno: absorbió el 69,7% de la producción, 4 puntos menos que en 2025.

Exportación: se llevó el 30,3%, contra 26,3% un año antes.

Los datos de exportación, disponibles hasta agosto, confirman la tendencia. Ese mes se embarcaron 61.851 toneladas peso producto, el mayor volumen mensual desde noviembre de 2020.

China siguió como principal destino, con 32.100 toneladas (51,9% del total), aunque sus compras cayeron 16,1% interanual. Estados Unidos, en cambio, recibió 10.321 toneladas, un 257% más que hace un año, en el marco del nuevo cupo de 100.000 toneladas. Israel completó el podio con 7.359 toneladas.

La facturación llegó a U$S 500,9 millones en agosto, un nuevo máximo nominal. En los primeros ocho meses, los ingresos sumaron U$S 3.115 millones, 42% más que en 2025, con un precio promedio de U$S 7.839 por tonelada.

La faena, la más baja para un septiembre en ocho años

Detrás de la menor producción está la escasez de hacienda. En septiembre se faenaron 1,045 millones de cabezas, 11% menos que un año atrás: el nivel más bajo para ese mes en ocho años.

CICCRA lo atribuye a la adversidad climática, que obligó a enviar animales a faena de forma anticipada y provocó la liquidación de hembras durante tres campañas seguidas. A eso se sumaron menores zafras de terneros.

Hay una señal de cambio: la participación de las hembras en la faena bajó a 44,1%, dentro del rango compatible con el sostenimiento del stock. Es decir, los productores empiezan a retener vientres, lo que a corto plazo reduce aún más la oferta.

Precios: la carne, entre las mayores subas

La caída del consumo también se explica por los precios, en un contexto de crisis económica que golpea el poder de compra. Según el Indice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires del INDEC, el rubro “carnes y derivados” aumentó 42,5% en los últimos doce meses, uno de los dos con mayores subas.

Los cortes vacunos se encarecieron 50,1% interanual, frente a un alza del nivel general de 33,5%. El pollo entero subió 28,6%, por lo que la carne vacuna se encareció 16,7% en relación con el pollo.