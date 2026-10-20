El peronismo afina su estrategia para sostener la PASO mientras el Gobierno se entrega en su interna

Las semanas pasan y la definición por el futuro de las primeras se estira. Tanto el oficialismo como la oposición afinan la puntería de la estrategia para convencer a los gobernadores decisivos que inclinarán la balanza en el Senado cuando la reforma electoral sea tratada en el recinto. Sin fecha y con el deadline trazado por Diego Santilli del 15 de octubre ya superado, los plazos se estiran en la indefinición.

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“La suspensión se va a definir a fines de octubre”, anticipan ahora cerca del jefe de gabinete. Pero la estrategia de intercambiar los votos para eliminar las PASO por acuerdos electorales también languidece en la interna oficialista. “Cierre de acuerdo electoral no va a haber. Sí esperamos apoyo de la suspensión de las paso. Se va a empezar a acomodar”, se anticipa en la planta baja de la Casa Rosada.

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“El Colo” transmite optimismo a la mesa política. Cree que a fin de cuentas la mayoría de los gobernadores van a apoyar aunque le recuerdan que los votos los tenes que contar en el momento. “Hasta que no bajen al recinto no lo sabes”, matizan. En el poroteo cuentan a los gobernadores de Entre Ríos, Chaco y Corrientes como provincias adentro del plan violeta, con las primeras dos provincias encaminadas a una alianza electoral con La Libertad Avanza. “La otra es poner un candidato muleto que no haga cosquillas, pero cerrado no hay nada”, advierten. Santilli sigue de recibiendo a los mandatarios en su despacho o acude a sus provincias según el caso.

La coincidencia entre distintos armadores libertarios en la mesa política es que en Catamarca hay “mucha predisposición a bancar”. “Raúl Jalil quiere ayudar. Él tiene buena imagen porque apoya al Gobierno pero tiene el partido cooptado por el kirchnerismo de Lucia Corpacci”, describen en el menemismo. “A ella se le acerca la gente, se maneja en bondi, vive en la misma casa de siempre. Era médica pediatra y atendió a todos los hijos”, completan. “En Neuquén también el gobernador quiere ayudar pero por ahora LLA va a competir” con la senadora karinista Nadia Márquez.

Una de las explicaciones de la parálisis radica en las diferencias que persisten en la cúpula política libertaria. Karina Milei pretende que primero cada gobernador ponga los votos en contra de las PASO para recién después negociar el acuerdo electoral. Los gobernadores contestan que tiene que ser al revés. En la mesa política están los que se acercan más a la posición de unos y otros. El ministro de economía insiste en la necesidad de acuerdos políticos que lleven calma a los convulsionados mercados.

En la vereda de en frente, el peronismo armó un scrum para convencer a los propios gobernadores que están siendo tentados por Santilli. Los teléfonos están calientes y los mandatarios reciben los argumentos de Sergio Massa, José Mayans, Cecilia Moreau y otros dirigentes: si no juegan electoralmente con el PJ, el justicialismo tendrá su propio candidato en las provincias para obstaculizar la reelección.

Un anticipo de esa estrategia ya se está viendo en la renovada interna en Tucumán entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Juan Manzur. Ambos encabezaron actos separados por el día de la lealtad y se tiraron dardos cruzados. Jaldo también es desafiado por el libertario Lisandro Catalán, respaldado por los Menem.

En la cúpula peronista creen que el Gobierno no tiene los votos para las PASO. De eso hablaron Massa y Cristina Kirchner el viernes en San José 1111. También evaluaron escenarios si el objetivo oficial se concreta.