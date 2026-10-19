El fracaso de la oposición dura en el tiro de gracia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la posibilidad de terminar de diluir las iniciativas sobre el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad pueden ser una bocanada de aire para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, en la previa al cierre del año, que tendrá como temas de mayor interés para la Casa Rosada el Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral en el Senado.

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¿Qué proyectos se debaten en la sesión especial de Diputados?

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Este miércoles a las 12, la Cámara Baja tendrá una sesión especial, en la que se tratarán los proyectos de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de endeudamiento familiar, la emergencia en discapacidad, el proyecto de la creación del módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal para agravar penas para el Vandalismo Rural; y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras de la Nación a la provincia de Chaco.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo dictamen la semana pasada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, luego que LLA tuviera que ceder ante la ratificación de la ley de Tierras, que se derogaba a través del artículo 154 del DNU 70/23. Curiosamente, la modificación promovida elimina este punto del mega decreto de Milei y sostiene una norma sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Era perder lo menos para sostener lo más", explicó ante El Destape una fuente de LLA.

En el caso de los proyectos de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad habían sido impulsados por la oposición dura en la sesión que motorizaron para el jueves 15, pero que se terminó cayendo por falta de quórum para voltear el DNU 70/23. En el caso de las iniciativas de Vandalismo Rural y Barranqueras, fueron impulsados por el PRO y la UCR, respectivamente. Respecto a la Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo, obtuvo unanimidad de todos los bloques en el dictamen de la comisión de Salud y surgió como respuesta a las muertes por fentanillo que se produjeron en 2025.

Los dictámenes de mayoría de la emergencia en discapacidad y sobre endeudamiento son del oficialismo y aliados. Es por esto que, pese a que la oposición dura empujó por esas iniciativas, las versiones de LLA serán más diluidas.

Para la problemática del endeudamiento se propuso la "educación financiera" y las advertencias como la solución. En el caso de discapacidad, fueron con otro proyecto, que ratifica cuestiones establecidas en la emergencia. Este texto despertó malestar en la Casa Rosada. "Nosotros desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa", reconoció el miércoles el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante la exposición del Presupuesto 2027 en la comisión de Hacienda y Presupuesto. Desde LLA se excusaron sobre su accionar ante los proyectos empujados por la oposición dura. "Estamos tomando la iniciativa", argumentaron.

Fuentes de bloques de la oposición dura informaron que rechazarán los dictámenes de la mayoría, para avanzar con los propios de discapacidad y endeudamiento. Hay quienes conjeturan de que estos expedientes se debatirían en la madrugada y que el oficialismo aprovecharía algún momento en que no esté la oposición. "Por como viene la cosa de mal, puede pasar", se lamentaron, en referencia a la sesión de la semana pasada.

¿Por qué la oposición no logró los votos para rechazar el DNU 70/23?

El jueves pasado, la oposición dura buscó darle el tiro de gracia al DNU 70/23, que ya contaba desde 2024 con el rechazo del Senado. Sin embargo, ocho ausencias evitaron el quórum. Fueron señalados los diputados que tienen terminales en algunos gobernadores, como Gustavo Sáenz (Salta), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). A estos se le suman otros que ya son habituales entre los se alinean con las directrices de la Rosada, como Rolando Figueroa (Neuquen) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Ya caída la sesión del jueves pasado, mientras en los pasillos del Diputados circulaba todavía el gas lacrimógeno, producto de la represión a la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso, un diputado del peronismo mascullaba bronca contra Sáenz, aunque reconocía que el objeto habitual de su malestar era el catamarqueño Raul Jalil, que en esta oportunidad sentó a sus tres integrantes de Elijo Catamarca. "Esto se soluciona ganándoles en su provincia", sintetizó el legislador, que obedece a las órdenes emanadas de San José 1111.

Agenda en comisiones: entre Malvinas y la discusión del Presupuesto 2027

Este martes a las 16, se realizará el plenario de comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para continuar el debate del proyecto de "soberanía nacional", producto de una momentanea malvinización de Milei, coincidente con un berrinche de su admirado Donald Trump hacia Reino Unido, y contradictoria con la abstención de la delegación argentina en Naciones Unidas (ONU) a un proyecto en contra del colonialismo "en todas sus formas".

LLA está resignado a hacer cambios en el proyecto, sin informar cuáles serán, para obtener adhesiones de los bloques aliados. Algunos de estos piden mayor "precisión del delito de injerencia extranjera", que se marca en el texto ya que "es una figura penal técnicamente sólida, con conductas bien tipificadas y resguardos para la actividad periodística, académica y el debate público". Si sale como lo planifica el oficialismo y el proyecto de "soberanía" obtiene dictamen, podría sumarse al temario de la sesión del día siguiente.

Más temprano, a las 10, continuarán las reuniones informativas sobre el Presupuesto 2027, en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Según se informó, disertarán el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Galleguito" Álvarez. Es casi un hecho que estos deberán explicar la insistencia del gobierno de Milei de no cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

La intención del oficialismo, según había informado la semana pasada el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), es dictaminar el 28 de octubre, para sesionar la semana del 16 al 20 de noviembre, preferentemente el miércoles 18.

Tratado de Patentes, Salud Mental y el apuro diplomático en el Senado

Fuentes de la bancada oficialista comentaron a El Destape que la intención es impulsar una sesión esta semana, para debatir el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, y los proyectos de Mercado de Carbono y pliegos judiciales pendientes.

El tratado de Patentes obtuvo dictamen la semana pasada en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio del Senado. Allí expusieron distintas entidades que afirmaron que, de aprobarse el entendimiento, los medicamentos pasarían a tener un costo más alto.

Al margen de eso, semanas atrás, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, había hecho público su apuro para que se apruebe el expediente, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Si bien desde LLA habían informado que el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental había conseguido dictamen, las mismas voces reconocieron al otro día que faltaban firmas. La intención era que este texto, que tuvo que tener cambios para convencer a bloques aliados, se trate en la sesión planificada para el jueves.

¿Se eliminan las PASO? Las claves de la reforma electoral de Milei

Mientras que el Presupuesto 2027 maneja el interés del oficialismo en la Cámara Baja, en el Senado el objetivo es la reforma electoral. "Los votos están. Y una vez que lo aprueben en el Senado, en Diputados pasa caminando", afirmó una voz de LLA que está al tanto de lo que se debate en la mesa política del oficialismo.

La llave de la reforma electoral, cuyo eje es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la tienen los gobernadores. Fuentes de LLA sugieren que la Casa Rosada espera avanzar en acuerdos "provincia por provincia" y que esperan pactar, solo en caso de tener agendas en común, con ítems como baja de impuestos.

Más allá de esta confianza, el encargado de la negociación por la reforma electoral, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtió en declaraciones a Radio Mitre la semana pasada a los mandatarios provinciales "tendrían que estar preocupados" por una potencial vuelta del kirchnerismo.