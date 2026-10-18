Día de la Madre 2026: las ventas volvieron a caer en medio de la crisis del consumo

Las ventas por el Día de la Madre 2026 cayeron un 1,4% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, la celebración acumuló su quinta caída consecutiva en comparación con el año anterior, en un contexto de restricciones en los presupuestos familiares y un consumo concentrado en productos de menor precio.

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El informe de la CAME reveló que cuatro de los seis rubros relevados registraron caídas interanuales, mientras que solamente dos mostraron incrementos. El mayor retroceso se produjo en electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con una baja del 3,6%. Le siguieron cosméticos y perfumería, con una contracción del 3,2%; equipos periféricos, accesorios y celulares, también con un 3,2%; y calzado y marroquinería, con un descenso del 2,2%.

En cambio, las librerías registraron un crecimiento del 3,4%, mientras que la indumentaria mostró una suba marginal del 0,1%. El mejor desempeño de las librerías estuvo vinculado con la búsqueda de regalos más económicos por parte de los consumidores.

De cuánto fue el ticket promedio en el Día de la Madre 2026

El ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque con importantes diferencias entre sectores. Cosméticos y perfumería registró el mayor gasto promedio, de $88.000, seguido por electrodomésticos ($72.581) y calzado y marroquinería ($67.332). En el otro extremo se ubicaron las librerías, con $37.638.

Las promociones, descuentos y planes de financiación en tres y seis cuotas resultaron fundamentales para sostener las operaciones. Sin embargo, los comerciantes advirtieron que estas herramientas redujeron sus márgenes de rentabilidad y no consiguieron impulsar significativamente las ventas.

El relevamiento también mostró que el 32,5% de los comercios vendió menos de lo esperado, frente a un 16,2% que superó sus previsiones. Por su parte, el 51,3% obtuvo resultados acordes con sus expectativas iniciales.

Respecto del impacto de la celebración sobre las ventas mensuales, el 39,9% de los comerciantes lo calificó como moderado, mientras que otro 31,7% consideró que contribuyó a la actividad, pero sin modificar el panorama general. Además, el 19,3% aseguró que la fecha no tuvo incidencia en sus ventas y solamente el 9% la consideró determinante para el desempeño del mes.

Entre los factores que condicionaron la actividad, CAME identificó las restricciones de financiamiento de los consumidores, la preferencia por artículos de menor valor y las condiciones climáticas adversas, que afectaron la concurrencia a los locales físicos en distintas regiones del país.