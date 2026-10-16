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Día de la Madre

Las cinco mejores propuestas gastronómicas para el Día de la Madre

Restaurantes y hoteles de Buenos Aires preparan menús, brindis y regalos para festejar el Día de la Madre: desde sushi nikkei con fotos personalizadas hasta cocina a las brasas y servicios de té. 

16 de octubre, 2026 | 15.49
Namida

El Día de la Madre vuelve a poner a la mesa en el centro del encuentro. Este año, distintos restaurantes y hoteles de Buenos Aires preparan propuestas que van desde experiencias personalizadas y cocina a las brasas hasta tradicionales servicios de té. Todas comparten un mismo objetivo: celebrar a mamá alrededor de una buena mesa y transformar el encuentro en un recuerdo especial.

Estas son cinco opciones para festejar el Día de la Madre en la Ciudad.

Namida Sushi: una experiencia que empieza antes de sentarse a la mesa

Con diez años de trayectoria, Namida propone sushi de identidad nikkei argentina y latinoamericana, donde la técnica japonesa se cruza con productos nacionales, pesca artesanal e ingredientes de estación. Entre sus creaciones se destacan el nigiri porteño con caracú quemado, el nigiri de huevo de codorniz con aceite de trufa, los tiraditos y la palta cardenal.

Para el Día de la Madre, el restaurante mantendrá su carta abierta y sumará detalles pensados para la ocasión:

  • Foto y dedicatoria: al hacer la reserva, los hijos pueden enviar una foto junto a su mamá y un mensaje personal.
  • Menú personalizado: cada mamá encontrará en su mesa un menú con su nombre, una flor y un sobre con la foto y la dedicatoria.
  • Brindis: con Sparkling Chardonnay E de M de Catena Zapata.
  • Recuerdo en Polaroid: durante el encuentro se tomará una foto familiar instantánea que cada mamá podrá llevarse.

Dónde: El Salvador 5783. Reservas y contacto: +54 9 11 7033-4964 | Instagram: @namidasushi

Revire Brasas Bravas: cortes, vino y un regalo para seguir el festejo en casa

A pasos del Obelisco, Revire Brasas Bravas invita a celebrar el Día de la Madre alrededor del fuego, con sus grandes cortes a las brasas y una propuesta especial junto a Salentein: quienes consuman una etiqueta de Salentein Reserva recibirán otra botella para llevar y disfrutar en casa.

Es una opción para festejar en familia combinando dos clásicos de la mesa argentina: carne y vino.

Dónde: Av. Corrientes 1124. Más información: revirebrasasbravas.com.ar | Instagram: @revirebrasasbravas

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

República del Fuego: un brindis y un detalle especial para cada mamá

El domingo 18 de octubre, todas las madres que se acerquen a festejar a República del Fuego recibirán de regalo una copa de vino, un postre y una flor. El fuego, sello distintivo del restaurante, atraviesa su cocina y es el hilo conductor de una carta donde las brasas, el producto y los sabores intensos son protagonistas.

Dónde: Juncal 2682/4, CABA. Más información: linktr.ee/republicadelfuego | Instagram: @republicadelfuego

Savoy Hotel Buenos Aires: afternoon tea para celebrar a mamá

El histórico Savoy Hotel propone una tarde especial en su Lobby Bar Imperio con un Afternoon Tea acompañado por el blend Savoy by Tealosophy y una propuesta gastronómica de elaboración propia.

  • Mini pâtisserie: financier de almendras con centro de frambuesa y crema de vainilla; bavaroise de especias aromáticas sobre bizcocho de nueces, con corazón de higos y crema de naranja; cremoso de chocolate blanco y coco con lima fresca; y scone tradicional con mermelada artesanal de frutos rojos y queso crema.
  • Salado: finger sandwiches de pastrón y mostaza Dijon; tomates secos, queso azul y albahaca; bresaola y queso; sándwich inglés de pepino y miniscone de queso.
  • Para acompañar: pomelada aromatizada con lavanda y una copa de espumante para el brindis.
  • Obsequio: cada mamá recibirá un bouquet de flores y chocolates artesanales.

Cuándo: domingo 18 de octubre, de 17 a 19 hs. Dónde: Lobby Bar Imperio, Av. Callao 181. Valor: $68.000 por persona, IVA incluido. Cupos limitados. Reservas: WhatsApp +54 9 11 5799-2204. Más información: savoyhotel.com.ar | info@savoyhotel.com.ar | Tel. 54 11 4370-8000

Ker San Telmo: una tarde de té para compartir

Ker San Telmo suma un servicio de té para dos personas que combina preparaciones dulces y saladas, viennoiserie, infusiones y un brindis.

  • Salado: bruschetta en pan blanco con salmón gravlax, queso crema y eneldo; scone de ciboulette y queso relleno de mermelada de tomates cherry y champiñones; sándwich de miga de jamón y queso; y sándwich en pan de Viena con jamón crudo, rúcula y queso crema.
  • Dulce: vol-au-vent de ananá y crema diplomata de coco; brownie francés con ganache de miel y crema de naranja; pavlova con crema pastelera y frutas de estación; y mini gâteau de arándanos.
  • Viennoiserie: pain au chocolat, berlinesa rellena de crema pastelera y croissant relleno de dulce de leche.
  • Bebidas: dos infusiones a elección, dos jugos de naranja y dos copas de espumante.

Horario: de 16 a 19 hs., con reserva previa mínima de 24 horas. Valor: $50.000 el servicio para dos personas. Dónde: Av. Paseo Colón 455. Más información: kerhoteles.com.ar | Instagram: @kerhoteles

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es el Día de la Madre en Argentina en 2026?

Se celebra el domingo 18 de octubre, fecha en la que República del Fuego y el Savoy Hotel tienen sus propuestas.

¿Cuánto cuesta el afternoon tea del Savoy Hotel?

$68.000 por persona, IVA incluido. Se reserva por WhatsApp al +54 9 11 5799-2204 y los cupos son limitados.

¿Qué regalo reciben las mamás en República del Fuego?

Una copa de vino, un postre y una flor.

¿Qué propuesta permite llevarse un recuerdo familiar?

Namida Sushi: los hijos pueden enviar una foto y una dedicatoria al reservar, y durante el almuerzo o la cena se toma una foto Polaroid familiar.

¿Cuánto sale el servicio de té de Ker San Telmo?

$50.000 para dos personas, de 16 a 19 hs. y con reserva previa mínima de 24 horas.

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