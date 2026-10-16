Las cinco mejores propuestas gastronómicas para el Día de la Madre

El Día de la Madre vuelve a poner a la mesa en el centro del encuentro. Este año, distintos restaurantes y hoteles de Buenos Aires preparan propuestas que van desde experiencias personalizadas y cocina a las brasas hasta tradicionales servicios de té. Todas comparten un mismo objetivo: celebrar a mamá alrededor de una buena mesa y transformar el encuentro en un recuerdo especial.
Estas son cinco opciones para festejar el Día de la Madre en la Ciudad.
Namida Sushi: una experiencia que empieza antes de sentarse a la mesa
Con diez años de trayectoria, Namida propone sushi de identidad nikkei argentina y latinoamericana, donde la técnica japonesa se cruza con productos nacionales, pesca artesanal e ingredientes de estación. Entre sus creaciones se destacan el nigiri porteño con caracú quemado, el nigiri de huevo de codorniz con aceite de trufa, los tiraditos y la palta cardenal.
Para el Día de la Madre, el restaurante mantendrá su carta abierta y sumará detalles pensados para la ocasión:
- Foto y dedicatoria: al hacer la reserva, los hijos pueden enviar una foto junto a su mamá y un mensaje personal.
- Menú personalizado: cada mamá encontrará en su mesa un menú con su nombre, una flor y un sobre con la foto y la dedicatoria.
- Brindis: con Sparkling Chardonnay E de M de Catena Zapata.
- Recuerdo en Polaroid: durante el encuentro se tomará una foto familiar instantánea que cada mamá podrá llevarse.
Dónde: El Salvador 5783. Reservas y contacto: +54 9 11 7033-4964 | Instagram: @namidasushi
Revire Brasas Bravas: cortes, vino y un regalo para seguir el festejo en casa
A pasos del Obelisco, Revire Brasas Bravas invita a celebrar el Día de la Madre alrededor del fuego, con sus grandes cortes a las brasas y una propuesta especial junto a Salentein: quienes consuman una etiqueta de Salentein Reserva recibirán otra botella para llevar y disfrutar en casa.
Es una opción para festejar en familia combinando dos clásicos de la mesa argentina: carne y vino.
Dónde: Av. Corrientes 1124. Más información: revirebrasasbravas.com.ar | Instagram: @revirebrasasbravas
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
República del Fuego: un brindis y un detalle especial para cada mamá
El domingo 18 de octubre, todas las madres que se acerquen a festejar a República del Fuego recibirán de regalo una copa de vino, un postre y una flor. El fuego, sello distintivo del restaurante, atraviesa su cocina y es el hilo conductor de una carta donde las brasas, el producto y los sabores intensos son protagonistas.
Dónde: Juncal 2682/4, CABA. Más información: linktr.ee/republicadelfuego | Instagram: @republicadelfuego
Savoy Hotel Buenos Aires: afternoon tea para celebrar a mamá
El histórico Savoy Hotel propone una tarde especial en su Lobby Bar Imperio con un Afternoon Tea acompañado por el blend Savoy by Tealosophy y una propuesta gastronómica de elaboración propia.
- Mini pâtisserie: financier de almendras con centro de frambuesa y crema de vainilla; bavaroise de especias aromáticas sobre bizcocho de nueces, con corazón de higos y crema de naranja; cremoso de chocolate blanco y coco con lima fresca; y scone tradicional con mermelada artesanal de frutos rojos y queso crema.
- Salado: finger sandwiches de pastrón y mostaza Dijon; tomates secos, queso azul y albahaca; bresaola y queso; sándwich inglés de pepino y miniscone de queso.
- Para acompañar: pomelada aromatizada con lavanda y una copa de espumante para el brindis.
- Obsequio: cada mamá recibirá un bouquet de flores y chocolates artesanales.
Cuándo: domingo 18 de octubre, de 17 a 19 hs. Dónde: Lobby Bar Imperio, Av. Callao 181. Valor: $68.000 por persona, IVA incluido. Cupos limitados. Reservas: WhatsApp +54 9 11 5799-2204. Más información: savoyhotel.com.ar | info@savoyhotel.com.ar | Tel. 54 11 4370-8000
Ker San Telmo: una tarde de té para compartir
Ker San Telmo suma un servicio de té para dos personas que combina preparaciones dulces y saladas, viennoiserie, infusiones y un brindis.
- Salado: bruschetta en pan blanco con salmón gravlax, queso crema y eneldo; scone de ciboulette y queso relleno de mermelada de tomates cherry y champiñones; sándwich de miga de jamón y queso; y sándwich en pan de Viena con jamón crudo, rúcula y queso crema.
- Dulce: vol-au-vent de ananá y crema diplomata de coco; brownie francés con ganache de miel y crema de naranja; pavlova con crema pastelera y frutas de estación; y mini gâteau de arándanos.
- Viennoiserie: pain au chocolat, berlinesa rellena de crema pastelera y croissant relleno de dulce de leche.
- Bebidas: dos infusiones a elección, dos jugos de naranja y dos copas de espumante.
Horario: de 16 a 19 hs., con reserva previa mínima de 24 horas. Valor: $50.000 el servicio para dos personas. Dónde: Av. Paseo Colón 455. Más información: kerhoteles.com.ar | Instagram: @kerhoteles
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el Día de la Madre en Argentina en 2026?
Se celebra el domingo 18 de octubre, fecha en la que República del Fuego y el Savoy Hotel tienen sus propuestas.
¿Cuánto cuesta el afternoon tea del Savoy Hotel?
$68.000 por persona, IVA incluido. Se reserva por WhatsApp al +54 9 11 5799-2204 y los cupos son limitados.
¿Qué regalo reciben las mamás en República del Fuego?
Una copa de vino, un postre y una flor.
¿Qué propuesta permite llevarse un recuerdo familiar?
Namida Sushi: los hijos pueden enviar una foto y una dedicatoria al reservar, y durante el almuerzo o la cena se toma una foto Polaroid familiar.
¿Cuánto sale el servicio de té de Ker San Telmo?
$50.000 para dos personas, de 16 a 19 hs. y con reserva previa mínima de 24 horas.