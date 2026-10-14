Día de la Madre: un shopping ofrece un perfume de regalo y un reintegro de $50.000

Galerías Pacífico tiene una promoción especial para este Día de la Madre. Quienes presenten una factura de compra por $250.000 recibirán un reintegro de $50.000 y una fragancia AURA de Paula Cahen D’Anvers. De esta manera, mamá puede recibir dos regalos al precio de uno.

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La perfumería, la cosmética y la belleza son algunas de las categorías preferidas a la hora de hacerle un regalo a mamá. Según un relevamiento de Focus Market realizado en 2025, estos rubros concentraron el 18% de las preferencias de compra para el Día de la Madre.

Este domingo 18 de octubre es el Día de la Madre

Pero así como estos rubros son importantes durante el Día de la Madre de 2025, también lo son las ofertas. De hecho, el 83,5% de los comercios relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ofreció descuentos, promociones o cuotas sin interés. El ticket promedio de compra fue de $37.124, según el mismo informe.

Cómo es el perfume AURA de Paula Cahen D’Anvers

AURA es una fragancia femenina de la familia olfativa oriental gourmand, un perfil que combina notas dulces y cálidas. Su composición abre con bergamota, naranja y frutas acuosas, que aportan frescura cítrica. En el corazón aparecen la miel, la gardenia y el heliotropo, mientras que el ámbar y el pachulí forman una base cálida y profunda.

La combinación busca equilibrar los aromas frutales y florales con el dulzor de la miel y la intensidad del ámbar. Es una opción versátil, pensada tanto para el uso diario como para salidas en las que se busca una fragancia envolvente. El perfume viene en las versiones Eau de Parfum de 100 ml y el Eau de Toilette de 60 ml, que se ajustan a las posibilidades de compra de cada quien. Para quienes aún no tienen decidido qué regalarle a mamá, Galerías Pacífico tiene una promoción que incluye este perfume, que se puede combinar con la compra de ropa, alguna cartera o bisutería, por ejemplo.

Cuándo es el Día de la Madre en Argentina

En Argentina, el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre, a diferencia de otros países, que festejan esta fecha en mayo o en distintos momentos del año. En 2026, la fecha será el domingo 18 de octubre.