Vuelve "Vení al Teatro" con entradas con descuentos del 60 al 90%

Durante los martes de octubre los amantes de la cultura van a poder disfrutar de Vení al Teatro, una campaña que ofrece descuentos de entre el 60% y el 90% en más de 80 espectáculos de la cartelera porteña. Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), que busca difundir el teatro a través de entradas promocionales para distintas obras, comedias y musicales de Buenos Aires.

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En Tickets BsAs, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco, se entregan bonos para funciones de la misma semana. Las próximas fechas serán el martes 20 y el martes 27 de octubre, de 11 a 19. Entre las obras que forman parte de esta edición están Berlín Berlín, La llamada, Lo que el río hace, El equilibrista, Somos las chicas de la culpa, La ratonera, Rocky, Habitación Macbeth, Misery y Othelo – Termina mal. También participan espectáculos musicales como La bomba de tiempo y El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Vení al Teatro tiene promociones del 60 al 90% de descuento en entradas.

Cómo conseguir entradas con descuento para Vení al Teatro

Para acceder a la promoción y disfrutar de la cartelera porteña, hay que acercarse a Tickets BsAs los martes de octubre y retirar un bono de $2.500 para el espectáculo elegido, sujeto a disponibilidad. Cada persona puede llevarse hasta cuatro bonos por jornada y debe presentar su DNI.

Vale aclarar que el bono no es la entrada, sino que, una vez retirado, hay que presentarlo en la boletería de la sala correspondiente para comprar el ticket con el descuento asignado a esa obra. Los descuentos van del 60% al 90%, según el espectáculo, y se aplica a funciones de esa misma semana.

La promoción incluye títulos de salas como Apolo, Astral, Astros, Carlos Carella, Coliseo, CPM Multiescena, El Nacional Sancor Seguros, Konex, Liceo, Lola Membrives, Maipo y Metropolitan, entre otras. Para ver el listado completo y conocer en detalle la cartelera se puede ingresar al sitio web de AADET o de Tickets BsAs. Vení al Teatro es organizado por AADET junto con productores y salas asociadas, con el objetivo de acercar al público a los espectáculos en vivo a través de precios promocionales.