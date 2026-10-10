IMPROBA 2026: fechas, sedes y entradas para el Festival de Improvisación Teatral

La improvisación teatral tendrá su propia fiesta en Buenos Aires con la tercera edición de IMPROBA, el Festival de Improvisación Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Del 22 al 25 de octubre, el encuentro desplegará una programación que combinará espectáculos, talleres de formación y charlas, con actividades en cuatro espacios culturales de distintos barrios porteños.

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El festival busca reunir a la comunidad improvisadora de Buenos Aires, de otras regiones del país y del exterior, además de acercar esta disciplina al público general. La propuesta apuesta por el intercambio de experiencias, la exploración de nuevos lenguajes escénicos y la creación de espectáculos que nacen en el momento y que, por su propia naturaleza, resultan únicos e irrepetibles.

La programación completa del IMPROBA.

La tercera edición contará con siete talleres de formación e intercambio, una charla con referentes de la disciplina y siete funciones de improvisación teatral. La apertura también incluirá un espectáculo musical con una murga invitada. A lo largo de las cuatro jornadas participarán compañías locales e internacionales que representan diferentes estilos, formatos y maneras de abordar el juego teatral.

El crecimiento de la improvisación en Argentina

Entre los objetivos del festival también figura el cruce de la improvisación con otras disciplinas escénicas. La intención es generar nuevas experiencias artísticas y acercar estas propuestas a quienes todavía no conocen el género, sin dejar de convocar a quienes ya forman parte de su comunidad. La organización, además, plantea una perspectiva inclusiva y de género para las distintas etapas del encuentro. El objetivo es promover la participación de personas diversas y construir un espacio de respeto por las identidades, con la apertura como uno de los ejes centrales de la propuesta.

Las funciones permitirán conocer diferentes formatos de improvisación, mientras que los talleres ofrecerán oportunidades de aprendizaje e intercambio. También habrá una jam de improvisación pensada para favorecer la integración entre elencos y talleristas.

La programación se distribuirá de la siguiente manera: