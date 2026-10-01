Iñaki Aldao: lo descubrieron en Instagram a los 19 años, protagoniza un éxito teatral y encontró en la música una forma de sanar su pasado

Iñaki Aldao vuelve a ser Christopher en El curioso incidente del perro a medianoche.

A los 19 años, Iñaki Aldao se puso por primera vez en la piel de Christopher, el protagonista de El curioso incidente del perro a medianoche. La obra del dramaturgo inglés Simon Stephens está basada en la exitosa novela homónima de Mark Haddon y cuenta la historia de un adolescente con una manera muy particular de percibir el mundo. Christopher puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507, pero tiene dificultades para relacionarse con otras personas. No soporta las metáforas ni el contacto físico, ama las listas, los animales, los libros de Sherlock Holmes, las estrellas y la rutina. Cuando descubre que el perro de una vecina murió en circunstancias misteriosas, decide investigar qué sucedió y esa búsqueda termina llevándolo a descubrir secretos sobre su familia y sobre sí mismo.

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Siete años después de aquella primera experiencia, Aldao vuelve al Maipo para interpretar a Christopher a los 27. En el medio cambió su manera de entender la actuación, atravesó la pandemia, se alejó durante un tiempo de los escenarios y profundizó una búsqueda personal vinculada con el bienestar, la salud mental y la música.

Retrato de Iñaki Aldao (Gentileza Alejandro Veroutis).

Aldao es actor, músico y productor, y su llegada al personaje también tuvo algo de inesperado: había visto El curioso incidente... en Londres en 2017 y se enteró por Instagram de que tendría una versión argentina, pero jamás imaginó que terminaría protagonizándola. No había audiciones abiertas y todavía no estaba insertado en la industria. Carla Calabrese lo había descubierto en una fotografía publicada en esa red social y consideró que tenía algo del personaje. Ahora regresa a Christopher con otra experiencia y una mirada mucho más profunda sobre sí mismo. En diálogo con El Destape Web, repasa cómo cambió su vínculo con la actuación desde aquella primera versión, habla de las experiencias que transformaron su manera de interpretar al personaje y cuenta por qué encontró en la música otro espacio para explorar su mundo personal.

¿Qué mirada de la actuación tenías a los 19 años?

- Yo trabajo de forma muy intuitiva y a veces no puedo ponerle palabras exactas a mi técnica. Mi mirada era la de un chico adolescente muy sensible que se identificaba, sin saberlo, con alguien que percibe el mundo de forma distinta. Yo no sé si soy neurodivergente o no, porque no tengo características tan marcadas como Christopher, pero sí conozco la sensación de sentirme incomprendido por como pienso o por las cosas que me gustan. Sé lo que es el aislamiento. Hoy puedo darme cuenta de eso, antes quizás no.

Una de las escenas de El curioso incidente del perro a medianoche (Gentileza Alejandro Veroutis).

Lo pregunto porque pasaron 7 años desde el 2019, que fue la primera vez que hiciste El curioso incidente…

- Entré una versión y otra cambié mucho como persona. Hay un mundo interno muy grande que desarrollé en los últimos años, que tiene que ver con la salud mental y con el bienestar físico. Eso, inevitablemente, afectó en la forma que tengo de percibir lo que me pasa y de interpretar un personaje tan delicado y tan sensible como Christopher. Siento que con Christopher puedo sublimar ciertas cosas de mi historia, cosas que hoy puedo sacar a la luz y las puedo visibilizar.

¿En qué cosas te sentías incomprendido?

- Me cuesta hablar de esto. De chico tenía una sensibilidad artística en un entorno donde eso no era lo más normal y que pretendía de mí otro camino, que tenía que ver con el deporte, algo más lineal y rígido. Cuando me desprendí de ahí, por momentos me quedé solo. Pasó un tiempo hasta que fui encontrando mi red. Mi familia siempre estuvo conmigo, entendiendo mi pasión.

Nunca me interesó hacer cosas que no me gustan para encajar. Eso, a veces, generaba que del otro lado hubiera condiciones hostiles y desafiantes que fueron una gran escuela y me fortalecieron. Siempre tuve mucho consuelo en el arte, en los momentos más dolorosos y también en los gratificantes. Pese a eso, no era un chico infeliz.

¿Dónde creciste?

- En Buenos Aires. Nací en Mendoza, pero me crié en la Ciudad. La primera palabra que dije, antes de mamá o papá, fue teté, porque así me refería a la música cuando apuntaba a los parlantes. De chiquito era insoportable, siempre cantaba. Y el canto me llevó al teatro musical. Jamás me hubiera imaginado que mi primer trabajo profesional como artista iba a ser como actor. De hecho, me reconocí como actor mucho después de como cantante.

¿Cuándo te sentiste actor?

- En 2018 hice un seminario para artistas que hacía Telefe y que se llamaba Cast, y los docentes siempre nos decían que nos reconociéramos como actores. Y a mí, que tenía 18 años, me costaba mucho, aunque hoy sé que es algo generalizado. Hay muchos jóvenes actores que piensan que para ser considerados como tales hay que llegar a cierto nivel de que te conozcan o de tener prestigio. Cuando entendí eso, me hizo el click.

Casi 10 años después cambiaron los paradigmas de cómo se llega a la actuación. Hoy hay chicos que no son actores y de un reality saltan directo a un escenario.

- Sí, es así. Yo prefiero avanzar con paciencia y ser más criterioso a la hora de elegir en qué audicionar. A veces siento que podría tomar más atajos o hacer más cosas, pero siempre priorizo ir más tranquilo, más lento. De hecho, la primera temporada de El curioso incidente… fue una gran vidriera y eso me permitió seguir trabajando, pero cuando interrumpió la pandemia decidí alejarme un poco de la actuación.

¿Por qué?

- Porque había algo interno mío que necesitaba seguir explorando. Algo artístico, quería hacer música. Obviamente lloré cuando me cayó la ficha de la interrupción de la obra por la pandemia.

"A veces pienso que funciono al revés del mundo"

Hablemos de tu educación musical…

- Desde siempre supe que quería hacer música pop. El primer disco que me regalaron fue Sin restricciones, de Miranda, cuando tenía 6 años, así que está en mi sangre. Mi papá era fanático de Babasónicos y mi mamá escuchaba Diego Torres, Laura Pausini, Julieta Venegas, un pop muy latino. Crecí en ese ambiente y así fui cultivando mi gusto musical hacia el pop.

El 7 de octubre presentás Elástico, tu primer disco. ¿Con qué se van a encontrar quienes vayan a El Maquinal?

- El 7 voy a ejecutar una visión en su máxima expresión, es muy ambicioso lo que tengo en mi cabeza: despliegue, perfo, pantallas, bailarines, coristas.

¿Hacer música te ayudó a sanar las heridas de tu pasado y la exclusión?

- Sí, aunque en el momento no lo hice como una respuesta al dolor y a lo que no dije en su momento. Hoy puedo hacer esa lectura, después de haber explorado mis sonidos.

La última: ¿Cuando no estás trabajando cuál es tu cable a tierra?

- Medito y elongo mucho. Me encanta leer y pasar tiempo con mi perra, ver películas y estar con mis amigos. Mucha gente escapa a lo social, pero a mí me encanta. Por eso, a veces pienso que funciono al revés del mundo.