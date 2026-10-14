Descuentos por el Día de la Madre 2026: los bancos y billeteras virtuales para comprar con beneficios

A pocos días de la celebración del Día de la Madre, distintas entidades financieras y plataformas digitales ofrecen descuentos para comprar indumentaria, calzado, perfumes, tecnología y artículos para el hogar. Las promociones incluyen rebajas de hasta el 30%, reintegros con topes de miles de pesos y alternativas de financiación para quienes buscan distribuir el gasto.

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Entre las opciones disponibles están las propuestas del Banco Nación, Banco Provincia, BBVA, Mercado Pago e ICBC. Sin embargo, los beneficios no son iguales para todos los clientes: cambian según los días de vigencia, las tarjetas habilitadas, los comercios adheridos y los límites de devolución. Por eso, antes de pagar, conviene comparar las condiciones de cada promoción para identificar cuál permite ahorrar más.

Día de la Madre 2026: qué descuentos ofrecen los bancos

Los bancos concentran una parte importante de las promociones para esta fecha, con beneficios especiales en comercios adheridos y opciones de financiación con tarjetas de crédito:

Banco Nación: ofrece un 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés entre el 12 y el 18 de octubre en comercios adheridos de indumentaria, calzado, perfumería, marroquinería, deportes, librerías y ópticas. El tope de reintegro es de $35.000 por compra. Para acceder, hay que pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco mediante BNA+ MODO.

Banco Provincia: ofrece un 30% de ahorro y hasta seis cuotas sin interés los viernes y sábados del 9 al 17 de octubre, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. El beneficio tiene un tope de reintegro de $40.000 por transacción y alcanza rubros como indumentaria, calzado, perfumería, librerías, ópticas, deportes y jugueterías.

BBVA: entre el 15 y el 17 de octubre, ofrece un 30% de reintegro sin tope y seis cuotas sin interés en marcas y shoppings adheridos. Para compras superiores a $250.000, la financiación puede extenderse a nueve cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones de la promoción. El beneficio se obtiene con tarjetas de crédito Visa BBVA mediante la aplicación del banco con MODO.

ICBC: a través de ICBC Mall, ofrece hasta un 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en categorías seleccionadas, como tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, belleza y deportes. La campaña está vigente del 12 al 22 de octubre, aunque los beneficios dependen del producto, el vendedor y el medio de pago.

Día de la Madre: qué promociones hay con billeteras virtuales

Las billeteras virtuales también ofrecen alternativas para quienes quieren aprovechar descuentos sin limitarse a las promociones tradicionales de los bancos. En algunos casos, los beneficios incluyen compras online y pagos en comercios físicos, aunque las condiciones varían según el vendedor y el medio de pago.

Mercado Pago tiene una campaña especial vigente del 9 al 18 de octubre, con descuentos de hasta el 30% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés en comercios y tiendas online seleccionados. Las promociones abarcan distintos rubros y pueden variar según el comercio, la tarjeta y la modalidad de pago. Los usuarios pueden consultar las ofertas disponibles en la sección «Beneficios» de la aplicación.

Día de la Madre.

En el caso de MODO, es importante distinguir entre los beneficios propios de una billetera y las promociones bancarias que se habilitan al pagar mediante la plataforma. Por ejemplo, algunas ofertas de Banco Nación, BBVA e ICBC requieren utilizar MODO para acceder al descuento o al reintegro. Por eso, no alcanza con tener instalada la aplicación: hay que comprobar qué tarjeta está habilitada y cuáles son las condiciones de la promoción.

Cómo aprovechar los descuentos por el Día de la Madre y ahorrar más

Para elegir la promoción más conveniente, no basta con mirar el porcentaje de descuento. También hay que considerar el tope de reintegro, la cantidad de cuotas, los días en que se puede comprar y las marcas que participan.

Por ejemplo, con un descuento del 30% y un tope de reintegro de $35.000, una compra de $100.000 permitiría obtener un reintegro de $30.000, siempre que se cumplan las condiciones de la oferta. En una compra de $150.000, el 30% equivale a $45.000, pero el reintegro quedaría limitado a $35.000. En cambio, una promoción sin tope puede ser más conveniente para compras de mayor valor, si el producto está incluido.

Antes de confirmar la operación, también conviene comparar el precio final en distintos comercios y verificar si el descuento se aplica directamente al pagar o se acredita después. Las cuotas sin interés pueden ayudar a organizar el presupuesto, pero es importante revisar que el precio del producto sea competitivo.