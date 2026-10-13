Día de la Madre 2026: regalos de bienestar para ayudar a mamá a relajarse con descuentos de hasta el 50%.

El Día de la Madre es una muy buena oportunidad para sorprender a mamá con regalos que van más allá de los perfumes, la ropa y los accesorios. Entre las alternativas para este año aparecen los productos de bienestar, que buscan incorporar momentos de descanso y cuidado personal a la rutina diaria. En este contexto, Boss Recovery anunció promociones especiales con descuentos de hasta el 50% y 12 cuotas sin interés en distintos dispositivos.

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La propuesta de la marca argentina de wellness y tecnología busca transformar el regalo en un hábito cotidiano, con opciones para las que buscan relajarse en casa, aliviar la sensación de tensión muscular o sumar nuevas herramientas a su rutina de cuidado facial.

Regalos para este Día de la Madre 2026.

La propuesta de la marca argentina de wellness y tecnología apunta a transformar el regalo en un hábito cotidiano, con opciones para quienes buscan relajarse en casa, aliviar la sensación de tensión muscular o sumar nuevas herramientas a su rutina de cuidado facial.

Día de la Madre: qué regalos de bienestar se pueden elegir

Entre las alternativas que presenta Boss Recovery hay dispositivos destinados a distintas necesidades. Estas son algunas de las opciones para tener en cuenta al momento de elegir un regalo:

1. Botas de compresión para las piernas

Las Cryo Boots y las Rise Boots están diseñadas para aplicar compresión secuencial en las piernas. Según la marca, las Rise Boots también incorporan calor y luz infrarroja en las pantorrillas. Son una alternativa para quienes buscan sumar un momento de descanso después de jornadas largas o de pasar muchas horas de pie.

Día de la Madre 2026: regalos de bienestar para ayudar a mamá a relajarse con descuentos de hasta el 50%.

2. Un masajeador para aliviar la tensión muscular

El Boss Massager está pensado para masajear distintas zonas del cuerpo, mientras que el Boss Heat combina calor infrarrojo y vibración. Ambos dispositivos están orientados a quienes quieren incorporar momentos de relajación en casa, especialmente después de un día de trabajo o de muchas actividades.

Regalos para este Día de la Madre 2026.

3. Una máscara LED para el cuidado facial

La Boss Light es una máscara de fototerapia LED con tres modos de funcionamiento. Su formato permite utilizarla con las manos libres y sumar unos minutos de cuidado facial a la rutina cotidiana.

Regalos para este Día de la Madre 2026.

Qué descuentos hay por el Día de la Madre 2026

Para esta fecha, Boss Recovery anunció descuentos de hasta el 50% y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además, comunicó beneficios adicionales que varían según la compra. Entre las promociones informadas se encuentra un Electro Boss de regalo con la compra de las botas.

También hay descuentos y beneficios en otros dispositivos de la línea, como Boss Move, Boss Massager, Boss Revive, Boss Heat, Boss Wave, Boss Calm y Cryo Boss. Las promociones dependen del producto elegido y de las condiciones establecidas por la marca, por lo que conviene consultar cuáles están vigentes antes de realizar la compra.

Del regalo a un momento de bienestar cotidiano

La propuesta busca que los regalos no se limiten a una experiencia puntual, sino que puedan incorporarse a la vida diaria. Pedro Santos Mendiola, director comercial de Boss Recovery, explicó que “lo que más nos cuentan nuestros clientes es que lo usan a la noche, mirando una serie. No es un tratamiento ni una rutina de gimnasio, es el momento en que están tranquilas y relajadas después de un día largo”.

Por esta razón, si estabas pensando qué regalarle a mamá en su día, los dispositivos de bienestar son una gran idea, con diferentes opciones que apuntan al descanso, los masajes y el cuidado personal desde casa.