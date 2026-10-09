Día de la Madre 2026: cuánto costarán los regalos y cuáles son los más elegidos

Los argentinos gastarán en promedio $55.800 por el regalo para el Día de la Madre 2026, que se celebrará el próximo domingo 18 de octubre. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, las experiencias como cenas, desayunos a domicilio y circuitos de spa, lideran las preferencias, seguidas por los productos de perfumería, cosmética, estética y belleza.

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La fecha representa una oportunidad para el comercio minorista en un contexto de consumo todavía debilitado. De acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME, citados en el informe), las ventas minoristas crecieron un 0,5% interanual en septiembre, aunque cayeron un 1,2% frente a agosto y acumularon una contracción del 2,1% en lo que va del año.

“El día de la madre es la segunda fecha comercial más importante del año”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market, al referirse a las expectativas del sector para esta celebración.

Día de la Madre: cuáles son los regalos más elegidos

Las experiencias concentran el 39% de las preferencias para el Día de la Madre. En segundo lugar aparece la perfumería, cosmética, estética y belleza, con el 17%, mientras que la indumentaria ocupa el tercer puesto, con el 12%.

El ranking elaborado por Focus Market continúa con los siguientes rubros:

Experiencias: 39%.

Perfumería, cosméticos, estética y belleza: 17%.

Indumentaria: 12%.

Informática, como notebooks y tablets: 9%.

Flores y plantas: 6%.

Calzado: 5%.

Marroquinería: 3%.

Tecnología y electrodomésticos: 2,5%.

Bazar y regalos: 2%.





Entre las opciones con menor participación aparecen la bijouterie, la relojería y la lencería, con el 1% cada una; los artículos deportivos, con el 0,7%; los smartphones, con el 0,5%; y los productos de blanco y mantelería, con el 0,3%.

Dónde comprarán los argentinos los regalos para mamá

Los comercios tradicionales de cercanía serán el principal canal de compra: el 33% de los encuestados señaló que elegirá estos establecimientos para conseguir el regalo. El comercio electrónico ocupa el segundo lugar, con el 25% de las preferencias, seguido por los shoppings, con el 21%. Los outlets reúnen el 11% y los supermercados, el 10%.

Dentro de las compras online, los marketplaces concentran el 40% de las respuestas, seguidos por las tiendas online, con el 24% e Instagram, con el 19%. Facebook representa el 5%, mientras que otras alternativas reúnen el 12%.

Cuánto cuestan los regalos para el Día de la Madre 2026

El relevamiento de Focus Market también comparó precios de productos representativos de las categorías más elegidas. Los valores muestran diferencias importantes según el tipo de regalo y el presupuesto disponible.

Experiencias: un spa cuesta $171.800

Las experiencias encabezan las preferencias, aunque algunas opciones implican un gasto muy superior al promedio proyectado por regalo.

Circuito de spa: $171.800, con una duración de dos horas y media e incluye desayuno o merienda. El precio aumentó un 30% interanual.

Desayuno a domicilio: $62.000, un 19% más que el año anterior.





Perfumería: desde $42.500

Los perfumes y productos de cuidado personal aparecen entre las alternativas más elegidas para agasajar a mamá.

Pack nacional de perfume y desodorante: $42.500, con un aumento interanual del 29%.

Pack importado de perfume y loción corporal: $244.832, un 15% más que el año anterior.

Indumentaria y calzado: cuánto cuestan una remera, un jean y unas zapatillas

La ropa y el calzado también forman parte de las opciones consideradas por los consumidores.

Remera básica de algodón: $29.900, con un aumento interanual del 11%.

Jean clásico: $96.900, un 8% más que el año anterior.

Zapatillas urbanas: $94.999, con una suba interanual del 6%.

Tecnología: una tablet supera los $469.000

Los productos tecnológicos aparecen entre las alternativas de mayor valor dentro del relevamiento.

Tablet de primera marca, con 4 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento: $469.999.

Notebook de primera marca, con 8 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento: el informe no especifica el precio.

Flores: una docena de rosas cuesta $80.000

Las flores y plantas representan el 6% de las preferencias. Dentro de esta categoría, los precios relevados son:

Docena de rosas importadas: $80.000, con un aumento interanual del 33%.

Ramo de tres varas de lilium: $50.000.

Yerbera individual: $15.000.

Docena de yerberas: $70.000.

El consumo y el poder adquisitivo, detrás de las decisiones de compra

La proyección de gasto se conoce en un escenario en el que los ingresos de los hogares todavía enfrentan dificultades para recuperarse. Di Pace sostuvo que la inflación conserva cierta inflexibilidad y que la recomposición del poder adquisitivo avanza lentamente, con diferencias según el sector y el nivel de ingresos.

“Una parte importante de los hogares todavía está priorizando recomponer su situación financiera antes que aumentar el consumo”, explicó el director de Focus Market. También señaló que algunos argentinos vienen de meses de atrasos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes, y recién comienzan a salir de esos procesos de mora.

En Argentina, se estima que alrededor de 10 millones de mujeres cumplen el rol de madres o cuidadoras, un universo potencial de destinatarias de regalos para esta fecha.