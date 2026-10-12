El revolucionario celular con inteligencia artificial que te busca, te sigue y graba sin que lo toques

La tecnología apunta a resolver las fotos fuera de cuadro sacadas en movimiento.

El Samsung Galaxy S26 FE incorpora una función de inteligencia artificial que permite seguir a una persona mientras graba un video y ajustar automáticamente el encuadre en tiempo real. La herramienta, llamada My FanCam, detecta los movimientos del sujeto y lo mantiene dentro de la imagen sin necesidad de mover físicamente el teléfono. El smartphone ya está disponible en Argentina desde el 1 de octubre de 2026, a través de los canales oficiales de la compañía.

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La tecnología apunta a resolver uno de los problemas habituales al grabarse solo o filmar a otra persona en movimiento: quedar fuera de cuadro. Gracias al procesamiento de imagen mediante inteligencia artificial, el celular reconoce a quien aparece en escena y adapta la composición a medida que cambia de posición. De esta manera, busca conseguir videos más claros y reducir la necesidad de corregir manualmente la ubicación del dispositivo durante la grabación.

Cómo funciona la cámara con inteligencia artificial del Galaxy S26 FE

La función My FanCam analiza lo que ocurre frente a la cámara, identifica a una persona y rastrea sus desplazamientos para mantenerla visible durante la filmación. El seguimiento se realiza mediante software, por lo que no requiere que el teléfono se mueva físicamente para acompañar al sujeto.

Esta característica puede resultar útil para grabar videos con el celular apoyado sobre una mesa, colocado en un trípode o sostenido con la mano. Cuando la persona se desplaza dentro de la escena, el sistema reajusta el encuadre para evitar que la acción principal quede fuera de la imagen.

La herramienta representa una aplicación de la inteligencia artificial durante la captura de video, en lugar de limitar su intervención a la edición posterior.

Las otras funciones de IA del Samsung Galaxy S26 FE

El smartphone también incorpora herramientas orientadas a la edición de fotografías, las búsquedas visuales y la organización de información.

Entre ellas se encuentra Photo Assist, que permite modificar imágenes mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. Así, el usuario puede indicar qué cambios quiere realizar sin tener que recorrer manualmente distintas herramientas de edición.

Otra función es Gemini Omni, que permite generar videos grupales a partir de archivos guardados en la galería del teléfono.

En el apartado fotográfico, el Galaxy S26 FE cuenta con un sistema de tres cámaras traseras y zoom óptico de 3x, además de una cámara frontal de 12 megapíxeles.

El dispositivo está disponible en el mercado argentino desde el 1 de octubre de 2026.

También incluye Nightography, diseñada para realizar tomas en condiciones de poca luz, y Super Steady, una función de estabilización de video con bloqueo horizontal.

Cuándo llegó el Galaxy S26 FE a Argentina

Según informó Samsung, el Galaxy S26 FE está disponible en el mercado argentino desde el 1 de octubre de 2026. El equipo se comercializa a través de los canales oficiales de la marca en el país.

Con My FanCam y sus herramientas de edición, el fabricante suma nuevas funciones basadas en inteligencia artificial para facilitar la grabación y el tratamiento de imágenes desde el celular.