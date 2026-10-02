Llegó a la Argentina el nuevo tanque de Samsung: cuotas sin interés y beneficios exclusivos de lanzamiento

Samsung presentó oficialmente en Argentina el Galaxy S26 FE, la versión "Fan Edition" de su línea insignia, pensada para quien quiere buena parte de las prestaciones de gama alta sin pagar el precio completo de la serie principal. El lanzamiento llega con financiación extendida y una batería de beneficios que se mantienen durante todo octubre.

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La compra se puede financiar hasta en 18 cuotas sin interés a través de bancos seleccionados, o acceder a un 15% de descuento pagando de contado. A eso se suma el Plan Canje de Samsung, que permite entregar un equipo usado y conseguir hasta 40% de ahorro sobre el valor del nuevo celular.

"Es el último gran lanzamiento que tenemos este año, así que la verdad que las expectativas son grandes. Es un segmento que en Argentina funciona muy bien porque dentro de lo premium que tenemos es de lo más accesible. Y además estamos trabajando en toda la oferta comercial para hacerlo todavía más accesible al consumidor, con cuotas sin interés, con plan canje, con descuento de pago contado y un montón de beneficios para que el consumidor pueda aprovechar en esta oportunidad", le contó Franco Armentano, gerente de Producto de Samsung Argentina, en exclusiva a El Destape.

Una ficha técnica pensada para uso intensivo

El Galaxy S26 FE llega con pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz de tasa de refresco, pensada para que el scroll y los juegos se sientan fluidos. La batería es de 4.900 mAh, con carga rápida de 45 W que promete llegar al 69% de carga en apenas media hora.

El sistema de cámaras incluye zoom óptico de 3x y una frontal de 12 megapíxeles, con la tecnología Nightography para fotos nocturnas y estabilización Super Steady en video. El equipo es, además, el primer smartphone en integrar de forma nativa la One UI 9.

Inteligencia artificial integrada de fábrica

Entre lo que llega con este nuevo Samsung S26 FE, Armentano la inteligencia artificial: "La realidad es que esta nueva versión del sistema operativo, el Android 17 y el One UI 9 que viene por primera vez en un dispositivo de fábrica con este celular, la inteligencia artificial está a otro nivel. Se puede aprovechar de diversas maneras; lo que es My Fun Cam funciona realmente muy bien. Es un detalle que para mí va a tener mucho en lo que es edición de video"-

Entre las funciones de Galaxy AI que trae el equipo aparecen Circle to Search, para buscar directamente desde cualquier imagen en pantalla, My FanCam y Photo Assist, pensadas para edición y personalización de fotos sin salir de la aplicación de cámara. Samsung promete además siete años de actualizaciones de sistema y seguridad para este modelo.

Los beneficios de lanzamiento, válidos del 1 al 18 de octubre, incluyen seis meses gratis de Google AI Pro con 5TB de almacenamiento, hasta 35% de descuento en Samsung Care+ y 90% de bonificación en reparación de pantalla durante el primer año. Quien compre en ese período también recibe un voucher de 130.000 pesos para usar en Vans Argentina.