El ajuste silencioso de WhatsApp que consume tu plan de datos sin que te des cuenta y cómo desactivarlo

WhatsApp puede consumir una buena cantidad de datos móviles si se descargan fotos, videos, audios y documentos de manera automática, además de realizar llamadas o videollamadas sin conexión Wi-Fi. Sin embargo, la aplicación ofrece varias opciones para reducir ese gasto y evitar que el plan de datos se termine antes de tiempo.

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Una de las medidas más efectivas es desactivar la descarga automática de archivos cuando se utilizan datos móviles. WhatsApp permite configurar por separado las fotos, audios, videos y documentos para que se descarguen únicamente cuando el teléfono está conectado a una red Wi-Fi.

Cómo desactivar la descarga automática de WhatsApp

Para modificar esta configuración hay que ingresar en WhatsApp > Ajustes > Almacenamiento y datos y buscar la sección Descarga automática de archivos. Allí se pueden configurar los distintos tipos de contenido y elegir entre no descargarlos automáticamente, hacerlo solamente con Wi-Fi o permitir también la descarga mediante datos móviles.

Los mensajes de voz se descargan automáticamente, por lo que una alternativa es esperar a tener una conexión Wi-Fi antes de reproducir o descargar otros archivos que puedan consumir más datos.

Otra opción importante está relacionada con la calidad de las fotos y videos. WhatsApp permite enviar y recibir contenido en calidad HD, pero los archivos de mayor tamaño implican un consumo superior de datos. Para priorizar el ahorro, se puede seleccionar Calidad estándar desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Calidad de archivos multimedia > Calidad de descarga automática.

Una de las medidas más efectivas es desactivar la descarga automática de archivos.

También se pueden reducir los datos de las llamadas

Las llamadas realizadas mediante WhatsApp utilizan internet y, cuando no hay Wi-Fi, consumen datos móviles. La aplicación incluye una función específica llamada “Usar menos datos para las llamadas”, disponible en Ajustes > Almacenamiento y datos > Red.

Al activarla, WhatsApp reduce el consumo de datos durante las llamadas. La aplicación no explica en detalle cómo funciona esta reducción, aunque puede implicar una menor calidad de audio.

También conviene revisar las copias de seguridad automáticas. En Android se puede evitar que WhatsApp utilice datos móviles para realizarlas desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Allí también es posible decidir si se incluyen los videos, que pueden incrementar el consumo.

Por último, WhatsApp permite consultar cuánto se utiliza la aplicación desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Red > Uso de datos. Allí aparecen estadísticas sobre mensajes, archivos multimedia y llamadas, aunque el registro no diferencia entre datos móviles y Wi-Fi.

Además de configurar estas opciones, la recomendación más sencilla es esperar a tener Wi-Fi antes de descargar videos, fotos, audios o documentos que no sean imprescindibles.