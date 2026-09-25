Chau a los audios incómodos: el cambio histórico que prepara WhatsApp para escribir usando la voz

Grabar un audio en un lugar ruidoso, en una reunión o directamente cuando no hay ganas de escuchar la respuesta suele ser un problema recurrente. WhatsApp parece haber escuchado ese reclamo y está trabajando en una solución bastante directa.

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La app está desarrollando una función que permite convertir la voz en texto directamente dentro del chat, sin necesidad de tipear cada palabra ni de mandar un audio tradicional.

Cómo funcionaría esta nueva herramienta

La idea es sumar un botón nuevo en la barra de chats que, al activarlo, empieza a capturar la voz del usuario y muestra la transcripción en tiempo real mientras se va generando, como si alguien estuviera tipeando a toda velocidad detrás de escena.

Antes de enviar, la persona va a poder revisar el texto y corregir los errores que haya cometido la transcripción, algo clave para que el mensaje final quede prolijo. El que recibe el mensaje solo ve texto normal, sin ninguna marca que indique que fue dictado por voz.

Por qué apuesta a procesar todo en el celular

La función se basa en procesamiento local de voz, lo que significa que la transcripción ocurre directamente en el dispositivo y no depende de enviar los datos a un servidor externo. Para eso, va a ser necesario descargar un paquete de idioma específico, algo parecido a lo que ya piden otras apps de traducción o dictado.

Esa decisión no es menor en términos de privacidad, porque mantiene la conversación dentro del celular en lugar de que pase por servidores de terceros para procesarse.

Cuándo podría estar disponible

Por ahora, la función está en desarrollo exclusivo para Android, y todavía no hay fecha oficial de lanzamiento. WhatsApp aclaró además que los detalles de la interfaz podrían cambiar antes de llegar a todos los usuarios, así que la versión final podría verse distinta a lo que se probó hasta ahora.