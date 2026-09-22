¿Por qué WhatsApp te va a pedir una contraseña para entrar? El paso a paso para activarla en 60 segundos

WhatsApp incorporó una contraseña como nueva capa de seguridad para proteger las cuentas y evitar accesos no autorizados. La función ya comenzó a aparecer en la aplicación y permite sumar un método de verificación al iniciar sesión, además de la validación del número de teléfono. Configurarla lleva menos de un minuto.

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La nueva herramienta busca reforzar la seguridad frente a posibles accesos fraudulentos. Los códigos enviados por SMS pueden ser interceptados, por lo que WhatsApp ahora permite establecer una contraseña que deberá ingresarse cuando se quiera iniciar sesión en la cuenta. De esta manera, aunque otra persona consiguiera acceso a los mensajes SMS, no podría entrar sin conocer también la contraseña.

Cómo poner una contraseña en WhatsApp

El proceso para activar esta función es sencillo y no requiere demasiado tiempo. Aunque lo recomendable es contar con la última versión de WhatsApp instalada desde la Play Store o la App Store, la opción debería estar disponible incluso si todavía no actualizaste la aplicación.

Para configurar la contraseña hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp en el celular. Entrar en Ajustes desde el menú de tres puntos. Seleccionar la sección Cuenta. Pulsar sobre Contraseña. Crear una nueva contraseña.

La nueva herramienta busca reforzar la seguridad frente a posibles accesos fraudulentos.

WhatsApp permite elegir la combinación que prefieras e incorporar caracteres especiales. Una vez configurada, la contraseña funcionará como una capa adicional de protección para la cuenta.

Una protección adicional para la cuenta

La diferencia está en que el acceso ya no dependerá únicamente de la recepción del código de verificación. Cuando se intente iniciar sesión en otro dispositivo, WhatsApp solicitará también la contraseña configurada por el usuario.

La medida apunta especialmente a proteger las conversaciones, fotos y demás contenido de la cuenta frente a intentos de acceso que puedan aprovechar una eventual interceptación de los SMS. Por eso, si aparece el aviso para configurar esta nueva función, el proceso puede completarse en cuestión de segundos. Después, la contraseña volverá a ser necesaria cuando se intente iniciar sesión en otro dispositivo.