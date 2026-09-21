WhatsApp prueba una función clave en iOS: cómo funcionará el soporte para tres cuentas en un mismo iPhone

Por ahora, se encuentra en desarrollo y no está disponible para el público general.

WhatsApp prepara un cambio que podría resultar muy útil para quienes manejan varios números de teléfono desde un mismo iPhone. La aplicación está desarrollando una función que permitirá gestionar hasta tres cuentas de WhatsApp en un solo dispositivo, ampliando el límite actual de dos perfiles.

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La nueva posibilidad fue detectada en la versión beta 26.37.10.15 de WhatsApp para iOS, distribuida mediante TestFlight. Por ahora, se encuentra en desarrollo y no está disponible para el público general, por lo que todavía no es posible activar una tercera cuenta en la aplicación.

Cómo funcionará la tercera cuenta de WhatsApp

El sistema mantendrá una dinámica similar a la que WhatsApp ya utiliza para administrar dos perfiles. Cada cuenta tendrá sus propias conversaciones, copias de seguridad, archivos, notificaciones y preferencias, sin mezclar la información con los otros números configurados en el teléfono.

La interfaz mostrará las cuentas dentro de la configuración de WhatsApp, identificadas mediante el nombre, la foto de perfil y el número asociado. Una marca permitirá reconocer cuál de ellas se encuentra activa en cada momento.

Cuando la función llegue a los usuarios, aparecerá la opción “Añadir cuenta” incluso cuando ya haya dos perfiles configurados. El nuevo número deberá verificarse mediante el código enviado por WhatsApp y después será posible completar los datos del perfil y sus preferencias.

Se podrán gestionar hasta tres cuentas de WhatsApp en un solo dispositivo.

También se podrá utilizar la opción “Cambiar de cuenta” para pasar de un número a otro sin tener que cerrar sesión ni instalar otra aplicación.

Una alternativa para quienes manejan varios números

La llegada de una tercera cuenta puede ser especialmente práctica para quienes separan sus comunicaciones personales, laborales o de otros proyectos. Hasta ahora, quienes necesitaban administrar más de un número podían recurrir a un segundo teléfono o utilizar WhatsApp Business como alternativa.

WhatsApp incorporó la posibilidad de utilizar dos cuentas simultáneamente en iPhone durante 2026. La compañía explicó que esta función permite mantener separadas las comunicaciones personales y laborales desde un mismo equipo.

Por el momento, WhatsApp no confirmó cuándo estará disponible la tercera cuenta para todos los usuarios de iPhone. La función continúa en desarrollo y tampoco se conoce una fecha oficial para su lanzamiento en la versión estable.