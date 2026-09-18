WhatsApp sumó un nuevo idioma para la transcripción automática de mensajes de voz

Recibir un audio de dos minutos justo cuando no se puede activar el altavoz es una de esas pequeñas molestias que WhatsApp viene tratando de resolver desde hace un tiempo. Ahora la solución llega a más idiomas, y el detalle técnico detrás de eso importa tanto como la novedad en sí.

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La transcripción automática de notas de voz, disponible en la beta 2.26.37.5 para Android, suma cuatro idiomas nuevos: alemán, francés, italiano y japonés, además de más variantes de inglés. Se agregan a un listado que ya incluía árabe, español, hindi, portugués y ruso, y llega de forma escalonada a quienes participan del programa de pruebas de Google Play.

Por qué conviene entender cómo funciona

Lo más interesante de esta función no es la lista de idiomas, sino dónde ocurre el proceso. WhatsApp no manda el audio a ningún servidor: descarga un paquete de idioma al propio celular y convierte la voz en texto directamente ahí, sin necesidad de conexión activa una vez instalado el paquete. Es el mismo mecanismo, ampliado, que la app usó meses atrás para sumar 13 paquetes de traducción de mensajes escritos.

Quién se beneficia realmente con esto

La utilidad práctica aparece en contextos muy concretos: una reunión, el transporte público, una clase, cualquier situación donde escuchar un audio en voz alta simplemente no es una opción. El texto transcripto aparece debajo del reproductor del mensaje de voz, aunque WhatsApp aclara que la precisión depende de la claridad de la grabación y del ruido de fondo, así que la opción de escuchar el original sigue estando siempre disponible.

Cómo activarlo

Quien quiera probarlo debe entrar a Ajustes, buscar la sección de chats o transcripciones, activar la función y elegir el idioma a descargar. Si llega un audio en un idioma sin paquete instalado, la app ofrece bajarlo antes de generar el texto. Por ahora no hay fecha para que esto salga de fase beta ni llegue a todos los usuarios de Android.