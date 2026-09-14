WhatsApp sumó una función clave: cómo ocultar tus chats y protegerlos con una contraseña

Silenciar un chat o borrar la vista previa de un mensaje nunca alcanzaba del todo para mantener una conversación fuera de miradas ajenas. WhatsApp sumó una función que va bastante más lejos: ocultar chats enteros detrás de una contraseña.

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Se llama "Restringir chat", y agrega una capa extra de seguridad a conversaciones puntuales, tanto individuales como grupales, incluidos los chats silenciados. Al activarla, la conversación desaparece de la lista principal y se muda a una carpeta protegida, a la que solo se accede mediante la autenticación configurada en el teléfono o un código secreto propio.

Cómo activarla paso a paso

Para restringir un chat hay que mantenerlo presionado desde la lista principal, tocar el ícono de los tres puntos y elegir "Restringir chat". Ahí, WhatsApp pide confirmar con Face ID, huella dactilar o el código de acceso del celular, según lo que tenga configurado cada equipo. Si el teléfono no tiene ningún método de autenticación activo, la app va a pedir configurar uno antes de continuar. La otra persona del chat no recibe ningún aviso de que la conversación fue restringida.

Notificaciones sin rastro de contenido

Cuando llega un mensaje de un chat restringido, la notificación deja de mostrar el nombre del contacto y el contenido del texto: en su lugar aparece un aviso genérico como "WhatsApp: 1 nuevo mensaje". Los chats protegidos, además, vuelven a bloquearse automáticamente cada vez que se bloquea el teléfono.

Un código propio, distinto al del celular

Para acceder de nuevo a estas conversaciones, hay que deslizar hacia abajo en la lista de chats y entrar a "Chats restringidos". WhatsApp también permite crear un código secreto distinto al que se usa para desbloquear el teléfono, desde Ajustes para restringir chats, e incluso ocultar por completo esa carpeta de la vista principal.

La letra chica de la función

Un detalle importante: restringir un chat no bloquea las llamadas, así que aunque los mensajes queden ocultos, seguirán llegando normalmente. Y si te olvidás el código secreto, la única forma de recuperar el acceso es vaciar esos chats, lo que borra definitivamente los mensajes, fotos y videos guardados ahí, salvo que exista una copia de seguridad previa.