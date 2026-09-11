Paso a paso: cómo pasar los chats de WhatsApp de Android a iPhone sin perder ningún mensaje ni archivo

Los celulares deben permanecer con ellos encendidos durante todo el proceso.

Cambiar un celular Android por un iPhone ya no implica perder las conversaciones, fotos y videos guardados durante años en WhatsApp. Existe una herramienta oficial que permite migrar el historial de chats de un equipo al otro durante la configuración inicial del iPhone, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros.

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El proceso utiliza la aplicación “Mover a iOS”, desarrollada por Apple, y permite transferir chats individuales y grupales, además de fotos, videos y otros archivos multimedia compartidos en las conversaciones. Para hacerlo, es necesario que el iPhone sea nuevo o haya sido restablecido de fábrica y que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Paso a paso para migrar WhatsApp de Android a iPhone

Antes de comenzar, es importante verificar que los dos celulares tengan suficiente batería y permanecer con ellos encendidos durante todo el proceso. Una vez preparados, hay que seguir estos pasos:

Instalar “Mover a iOS” en Android. La aplicación oficial de Apple se descarga desde Google Play y permite conectar el teléfono Android con el iPhone durante la configuración. Iniciar la configuración del iPhone. Al encenderlo por primera vez, o después de restablecerlo, hay que elegir la opción para transferir información desde un dispositivo Android y avanzar hasta que aparezca un código. Ingresar el código en Android. Ese código debe colocarse dentro de “Mover a iOS” y luego seleccionar “Conectar” para establecer la comunicación entre ambos teléfonos. Seleccionar WhatsApp. En la pantalla de transferencia de datos aparecerá WhatsApp entre los contenidos que pueden migrarse. Hay que seleccionarlo y tocar “Iniciar” y después “Siguiente”. Completar la configuración del iPhone. Una vez finalizada la transferencia, hay que terminar de configurar el equipo, descargar WhatsApp desde la App Store e iniciar sesión con el mismo número de teléfono utilizado en Android. Transferir las conversaciones. Cuando WhatsApp lo solicite, hay que elegir la opción para transferir las conversaciones desde Android y esperar a que finalice el proceso.

El proceso utiliza la aplicación “Mover a iOS”, desarrollada por Apple.

Qué hacer si la transferencia falla

La duración de la migración depende de la cantidad de información almacenada. Un historial con muchos videos, fotos y documentos puede demorar más tiempo.

Si el proceso queda incompleto, se puede reiniciar ambos dispositivos, comprobar que haya suficiente espacio de almacenamiento y repetir la migración desde cero. También existe la posibilidad de exportar manualmente los chats más importantes, aunque este método no conserva el historial completo de la misma manera.

Por último, antes de borrar WhatsApp del teléfono Android, conviene revisar que las conversaciones, fotos y archivos importantes hayan llegado correctamente al iPhone. Mantener el celular anterior durante algunos días puede evitar problemas si falta algún contenido.