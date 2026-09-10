WhatsApp dejó de funcionar en varios celulares: la exigencia de la aplicación

Los celulares que corren versiones muy viejas de Android tienen una fecha marcada en el calendario. Desde este 8 de septiembre, WhatsApp dejó de ser compatible con cualquier equipo por debajo de Android 6.

{{{htmlAmp}}}

La plataforma explicó en su página de soporte que revisa de forma periódica los sistemas operativos que admite, porque tanto los dispositivos como el software cambian constantemente. Cada año, WhatsApp analiza cuáles son los equipos y programas más antiguos, con menor cantidad de usuarios, para decidir si mantiene o retira su compatibilidad.

Por qué se toma esta decisión

La empresa no publica una lista fija de modelos afectados, sino que fija el requisito por versión de sistema operativo. Los teléfonos con Android anterior a la versión 6 podrían no contar con las actualizaciones de seguridad más recientes ni con las capacidades técnicas necesarias para ejecutar funciones actuales de la app, como Meta AI, el asistente de inteligencia artificial que la plataforma viene integrando en los últimos meses.

Qué hacer si tu celular quedó afuera

Antes de dejar de admitir un sistema operativo, WhatsApp asegura que notifica a los usuarios a través de la propia app y les recuerda en varias oportunidades que deben actualizar su equipo. Si tu celular corre una versión anterior a Android 6, lo primero es revisar en los ajustes del teléfono si el fabricante ofrece una actualización disponible. Si el equipo no admite una versión más reciente, la única alternativa es pasarse a un dispositivo compatible.

El próximo recorte llega en noviembre

La medida también alcanza a los usuarios de iPhone, aunque con otra fecha: a partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp solo va a admitir dispositivos con iOS 15.5 o versiones posteriores. En paralelo, la app sigue sumando funciones para grupos grandes, como encuestas con cierre programado, la mención @todos limitada a administradores en chats de más de 32 personas, y la posibilidad de crear grupos derivados a partir de los miembros de un chat ya existente.