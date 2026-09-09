Revolución en WhatsApp: la nueva función para que la IA haga tareas por vos dentro de la app

Delegarle una tarea a un agente de inteligencia artificial hoy suele implicar salir de WhatsApp, abrir otra app y volver. La compañía prueba una función que busca eliminar ese ida y vuelta.

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Según reportó WABetaInfo, la actualización más reciente de la beta para Android suma una opción dentro de los ajustes de la app que permite conectar agentes de terceros y hablar con ellos en una conversación separada, igual que con cualquier contacto. Hasta ahora, WhatsApp solo contaba con la IA propia de Meta, capaz de ejecutar acciones dentro de la app, pero sin la posibilidad de sumar modelos externos.

Hasta cinco agentes por cuenta

La configuración requiere conectar el agente mediante una API al servicio donde vive ese modelo de IA. Una vez vinculado, cada agente aparece con nombre y foto de perfil propios, luciendo exactamente como cualquier otro contacto dentro de la lista de chats. WhatsApp permite vincular hasta cinco agentes distintos por cuenta, y los usuarios pueden tanto hacerles preguntas como darles instrucciones para que ejecuten tareas en su nombre.

Las limitaciones a tener en cuenta

La función solo funciona en chats individuales: no se puede sumar un agente a un grupo ni a una comunidad. Además, cada agente únicamente accede a lo que se comparte dentro de esa conversación puntual, sin poder ver contactos ni archivos multimedia guardados en el resto de la app.

Un dato clave sobre la privacidad

A diferencia de los chats habituales de WhatsApp, las conversaciones con agentes no están cifradas de extremo a extremo. Esto se debe a que esos mensajes pasan por un servicio de Meta que actúa en representación del desarrollador externo, el cual puede acceder al contenido como parte del funcionamiento del servicio. Por ahora, la función está disponible en la versión 2.26.35.3 de la beta para Android, con un despliegue gradual que todavía no llega a todos los usuarios del programa.