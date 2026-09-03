Chau a los mensajes colgados: el cambio en WhatsApp que te avisa si dejaste un chat sin enviar

WhatsApp está probando una nueva función que busca evitar que los usuarios se olviden de los mensajes que empezaron a escribir pero nunca llegaron a enviar. Se trata de las notificaciones de borradores, una herramienta que funciona como recordatorio y que por ahora está disponible para un grupo reducido de usuarios de la versión beta de la aplicación en Android.

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La novedad aparece cuando una persona escribe un mensaje, abandona la conversación y cambia a otra aplicación sin enviarlo. Si después de un minuto no vuelve a WhatsApp, la plataforma muestra una notificación para avisarle que tiene un mensaje pendiente. Al tocar el aviso, la aplicación abre directamente el chat correspondiente para que pueda terminarlo y enviarlo.

Cómo funcionan las notificaciones de borradores en WhatsApp

La nueva herramienta utiliza las llamadas notificaciones push, es decir, avisos que pueden aparecer en la pantalla del teléfono incluso cuando WhatsApp no está abierto. El mensaje incluye además el nombre del contacto, de modo que el usuario puede identificar rápidamente en qué conversación dejó algo sin enviar.

La función está pensada especialmente para situaciones cotidianas en las que una persona comienza a responder un mensaje y después se distrae con otra tarea. Por ejemplo, puede empezar a escribir durante una reunión, salir de WhatsApp para hacer otra cosa y olvidarse de regresar a la conversación. La notificación funcionaría como un segundo recordatorio para recuperar ese contenido pendiente.

La novedad aparece cuando una persona escribe un mensaje, abandona la conversación y cambia a otra aplicación sin enviarlo.

Actualmente, WhatsApp ya identifica los mensajes sin enviar con una etiqueta de “Borrador” dentro del listado de chats. Sin embargo, esa indicación puede pasar desapercibida si la bandeja acumula muchas conversaciones o si llegan nuevos mensajes.

La diferencia principal es que la nueva notificación no depende de que el usuario esté dentro de WhatsApp. Mientras que la etiqueta queda visible en la lista de conversaciones, el aviso aparece fuera de la aplicación y busca llamar la atención de manera más directa.

Cuándo llegará la nueva función de WhatsApp

Por el momento, las notificaciones de borradores de WhatsApp se encuentran en etapa de prueba y fueron detectadas en una versión beta para Android. Como ocurre habitualmente con este tipo de novedades, primero deberán recopilarse comentarios de los usuarios y realizarse los ajustes necesarios antes de un posible lanzamiento general.

Meta todavía no confirmó una fecha oficial para la llegada de esta función a todos los usuarios. Por eso, quienes tengan la versión estable de WhatsApp deberán esperar para comprobar cuándo estará disponible en sus dispositivos.