Si usás este tipo de WhatsApp en la PC tenés que saberlo: la alerta que prepara la aplicación

WhatsApp prepara una nueva alerta de seguridad para avisar a los usuarios cuando su cuenta esté vinculada a un cliente web no oficial. La función apareció en la versión beta 2.26.35.1 para Android y busca reducir riesgos como el espionaje, el robo de datos y el acceso no autorizado a conversaciones. La advertencia aparecería dentro de la sección Dispositivos vinculados, donde se pueden controlar todas las sesiones abiertas.

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La herramienta todavía está en desarrollo y no fue habilitada para todos los participantes de la beta. Además, WhatsApp no informó cuándo llegará a la versión estable ni si estará disponible al mismo tiempo en Android, iPhone, Windows y Mac. Mientras tanto, la compañía recomienda utilizar únicamente la versión oficial de WhatsApp Web y revisar con frecuencia las sesiones conectadas a la cuenta.

Cómo funcionará la nueva alerta de WhatsApp

La función se activaría cuando WhatsApp identifique que una cuenta está conectada a un servicio web que no pertenece a su plataforma oficial. En ese caso, aparecerá un aviso dentro del apartado Dispositivos vinculados que recomendará cambiar a la versión oficial de WhatsApp Web.

El mensaje podrá cerrarse, pero volverá a mostrarse mientras continúe activa la conexión con el cliente no reconocido. La medida apunta especialmente a las extensiones, aplicaciones y páginas que imitan la interfaz de WhatsApp Web o prometen funciones adicionales que no están disponibles en la plataforma original.

Estas herramientas pueden funcionar como intermediarias entre el usuario y WhatsApp. El problema es que la compañía no puede controlar sus estándares de seguridad ni saber con precisión qué información recopilan, cómo la almacenan o quién puede acceder a ella.

La compañía recomienda utilizar únicamente la versión oficial de WhatsApp Web.

Qué riesgos tienen los clientes no oficiales

Entre las alternativas que pueden generar problemas aparecen extensiones de navegador que modifican WhatsApp Web, programas con funciones adicionales y páginas que replican el aspecto del servicio oficial.

El riesgo está en que un software externo podría acceder a información que aparece en pantalla una vez descifrada, incluyendo mensajes, fotos, documentos y contactos. Además, WhatsApp recordó que los enlaces que prometen versiones especiales o funciones exclusivas pueden ser utilizados para distribuir programas espía.

En abril, la plataforma informó que cerca de 200 usuarios en Italia habían sido afectados por un software espía distribuido mediante una aplicación falsa. El archivo era ofrecido a través de enlaces de phishing y podía permitir el acceso a conversaciones, datos de otras aplicaciones, cámara, micrófono y contactos.

Para comprobar que se utiliza el servicio legítimo, hay que verificar que la dirección del navegador sea web.whatsapp.com. También conviene evitar extensiones desconocidas y revisar periódicamente Dispositivos vinculados para cerrar sesiones de computadoras, navegadores o ubicaciones que no sean reconocidas. La verificación en dos pasos suma otra capa de protección para evitar accesos no autorizados.