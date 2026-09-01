Cómo activar los trucos más útiles de WhatsApp para privacidad, audios y fotos sin que nadie lo note

WhatsApp tiene muchas funciones que van más allá de enviar mensajes, fotos y audios. La aplicación permite mejorar la privacidad, personalizar las conversaciones, organizar información y aprovechar herramientas que no siempre están a la vista. Entre los trucos más útiles aparecen la posibilidad de leer mensajes sin marcar el doble check azul, bloquear la app con huella o reconocimiento facial, crear stickers desde fotos y hasta enviarte mensajes a vos mismo.
También existen opciones prácticas para quienes usan WhatsApp todos los días, como WhatsApp Web, los mensajes que desaparecen, las búsquedas dentro de los chats y las listas de difusión. Estas funciones pueden servir tanto para cuestiones personales como para organizar información o comunicarse de manera más cómoda desde el celular o la computadora.
Trucos de WhatsApp para mejorar la privacidad
Uno de los ajustes más conocidos permite desactivar las confirmaciones de lectura. Desde Ajustes > Privacidad se puede desactivar el doble check azul. Al hacerlo, tampoco podrás saber cuándo tus contactos leyeron tus mensajes.
Otra alternativa consiste en leer mensajes desde las notificaciones o, en Android, mediante los widgets de WhatsApp, evitando que aparezcan como leídos. También podés sumar una capa extra de seguridad activando el bloqueo de WhatsApp con huella o reconocimiento facial, siempre que el teléfono sea compatible.
La aplicación también permite decidir quién puede ver datos como la última conexión, la foto de perfil o los estados. Desde el apartado de Privacidad se puede elegir entre mostrar esta información a todos, solamente a los contactos o a nadie. Además, es posible limitar quién puede agregarte a grupos.
Funciones para aprovechar WhatsApp al máximo
WhatsApp permite dar formato a los mensajes usando códigos. Los asteriscos sirven para escribir en negrita, los guiones bajos para cursiva y las virgulillas para tachar texto. También existe el formato monoespaciado.
Los audios tienen algunos trucos interesantes. Podés deslizar el botón del micrófono hacia arriba para grabar sin mantenerlo presionado y, durante una grabación, pausarla para escucharla antes de enviarla.
En el apartado multimedia, cualquier foto puede convertirse en sticker, incluso seleccionando solamente su objeto principal y agregando texto. También podés transformar videos cortos en GIF o enviarlos sin sonido.
Por último, WhatsApp funciona como una especie de bloc de notas: podés enviarte mensajes a vos mismo para guardar textos, enlaces o archivos y encontrarlos posteriormente mediante el buscador interno. Además, la función de difusión permite mandar un mismo mensaje a varios contactos como conversaciones individuales.