Se viene el pago directo por WhatsApp: qué países se suman a la función y cuándo llega a la región

WhatsApp trabaja en una nueva función de pagos que permitiría enviar y recibir dinero sin salir de la aplicación. La iniciativa todavía está en una fase temprana de desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento confirmada, pero una versión beta de iOS reveló cambios en la infraestructura que apuntan a una posible expansión internacional del sistema.

La novedad podría convertir a WhatsApp en una plataforma todavía más completa. Además de mensajes, llamadas y estados, la app de Meta buscaría facilitar los pagos entre personas y ofrecer nuevas opciones para realizar transacciones directamente desde un chat. Por el momento, la compañía no confirmó en qué países estará disponible ni cuándo llegará a nuevos mercados.

WhatsApp ya permite pagos en algunos países

El sistema de pagos de WhatsApp no es completamente nuevo. Actualmente, la función está disponible en algunos mercados gracias a acuerdos con plataformas y sistemas financieros locales.

En India, los pagos funcionan mediante UPI, la red de transferencias en tiempo real vinculada a las cuentas bancarias. En Brasil, WhatsApp permite enviar dinero entre particulares a través de PIX. Singapur cuenta con una integración entre Stripe y el sistema local PayNow, mientras que en México la herramienta está orientada a que empresas registradas puedan cobrar directamente dentro de los chats.

Para avanzar en cada país, WhatsApp necesita obtener licencias regulatorias y establecer acuerdos con entidades locales. Ese sería uno de los principales desafíos para una eventual expansión a otros mercados.

Una beta de iPhone reveló cómo funcionarían los pagos

La información surgió a partir del análisis de la versión beta 26.33.10.70 de WhatsApp para iOS. Allí se detectó un menú renovado destinado a administrar tarjetas y datos de facturación.

La idea sería simplificar el proceso para que los usuarios puedan enviar o recibir dinero desde WhatsApp. Entre las opciones detectadas aparece la posibilidad de pagar a un contacto, seleccionar un método de pago previamente guardado y almacenar tarjetas de crédito o débito para agilizar futuras operaciones.

El sistema también incluiría datos como fecha de vencimiento, código CVV y dirección de facturación. Además, habría un apartado para guardar información de envío, como nombre, correo electrónico, teléfono y dirección física.

La compañía no confirmó en qué países estará disponible ni cuándo llegará a nuevos mercados.

Los usuarios podrían descargar o eliminar los datos financieros almacenados cuando quieran, una medida pensada para ofrecer mayor control sobre la privacidad.

Aunque todavía no hay confirmaciones sobre los próximos países, en las opciones de facturación aparecen mercados como España, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria, Australia, Canadá, Ghana y Estados Unidos. Esto no garantiza un lanzamiento inmediato, pero muestra que WhatsApp está preparando su sistema de pagos para una posible expansión internacional.

Por ahora, habrá que esperar. La función todavía no puede ser utilizada ni siquiera por los usuarios de la beta y su llegada dependerá, en gran medida, de cuestiones técnicas, bancarias y regulatorias.