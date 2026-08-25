WhatsApp vuelve a cambiar la pantalla: las dos secciones emblemáticas que desaparecen como las conocías

WhatsApp prepara nuevos cambios en su diseño para iPhone y dos funciones de la aplicación serán las principales protagonistas de la próxima renovación. La plataforma de mensajería continúa adaptando su interfaz a la estética Liquid Glass de iOS, incorporando elementos transparentes y un aspecto más integrado con el sistema operativo de Apple.

Los cambios se concentran en el editor de dibujo y el reproductor de video de WhatsApp. Las novedades ya aparecieron en la última versión beta de la aplicación para iOS y, según la información disponible, llegarían a los usuarios mediante una próxima actualización. De esta manera, la app busca completar una transformación visual en la que viene trabajando desde hace varios meses.

WhatsApp lleva Liquid Glass a más funciones

La renovación forma parte de la adaptación de WhatsApp al lenguaje visual Liquid Glass presentado por Apple. Esta estética se caracteriza por elementos con apariencia transparente y efectos similares al vidrio, algo que la aplicación ya comenzó a implementar en diferentes partes de su interfaz.

Ahora, el cambio alcanza al editor de dibujo, donde los botones adoptan un nuevo diseño transparente inspirado en la interfaz de iOS. Si bien se trata de una modificación principalmente visual, representa otro paso dentro de la estrategia de WhatsApp para unificar la apariencia de toda la aplicación.

La otra novedad importante aparece en el reproductor de video. En esta sección, la barra de progreso será más ancha e incorporará el efecto acristalado que ya se puede ver en otros reproductores del sistema operativo de Apple. El objetivo es que la experiencia dentro de WhatsApp resulte más coherente con el resto de las aplicaciones y funciones del iPhone.

Cuándo llegará el nuevo diseño de WhatsApp

Por el momento, estas modificaciones fueron detectadas en la última beta de WhatsApp para iOS, por lo que todavía no están disponibles para todos los usuarios. La expectativa es que lleguen en una próxima actualización estable de la aplicación.

WhatsApp viene trabajando desde hace meses en la adaptación de su interfaz a Liquid Glass. Uno de los cambios más visibles fue la transformación de la barra de navegación, que pasó a adoptar un aspecto más flotante y transparente.

Los cambios se concentran en el editor de dibujo y el reproductor de video.

Sin embargo, la transición no fue igual para todos los usuarios. A pesar de que la compañía lanzó actualizaciones con parte de este nuevo diseño, todavía hay personas con dispositivos actualizados que no recibieron todas las modificaciones.

Con estos cambios en el editor de dibujo y el reproductor de video, WhatsApp vuelve a modificar su diseño y se acerca a una versión en la que gran parte de su interfaz adopte definitivamente la estética Liquid Glass. Resta conocer cuándo la actualización llegará de forma generalizada y si la aplicación logrará completar esta renovación antes de la próxima gran actualización de iOS.