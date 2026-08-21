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Qué hacer si WhatsApp no manda mensajes: los pasos definitivos para recuperar el servicio

Que un mensaje se quede pegado con un solo tick o directamente no salga es una de esas cosas que rompen cualquier plan. Antes de pensar en reinstalar todo, hay pasos simples que suelen resolverlo.

21 de agosto, 2026 | 09.39
Soluciones si WhatsApp no manda mensajes

El hecho de no poder enviar mensajes no siempre es un error de WhatsApp. Entre las causas más comunes están los problemas de conexión (tanto tuyos como del contacto), el teléfono del otro lado apagado o sin cobertura, datos móviles agotados, notificaciones desactivadas o, en algunos casos, que directamente te hayan bloqueado. Un solo tick significa que el mensaje salió de tu teléfono, pero todavía no llegó al servidor ni al destinatario.

Seis pasos para recuperar el servicio

  1. Actualizá WhatsApp. Andá a Google Play o App Store y fijate que tengas la última versión disponible: las actualizaciones corrigen errores y mejoran la compatibilidad.
  2. Revisá tu conexión a internet. Probá abrir una página en el navegador. Si no carga, el problema es de tu red y no de la app. Reiniciá el router o cambiá de red si hace falta.
  3. Reiniciá el celular. Apagalo, esperá 30 segundos y volvé a prenderlo. Este paso soluciona conflictos de red y corrige fallos temporales.
  4. Chequeá la verificación del número. Si cambiaste de SIM o restauraste el equipo, WhatsApp puede pedirte un nuevo proceso de validación.
  5. Revisá los permisos. Entrá a la configuración del teléfono y confirmá que la app tenga acceso a internet, almacenamiento y contactos.
  6. Guardá los números en formato internacional. Con el código de país incluido, WhatsApp los reconoce mejor y evita fallos de conexión con contactos del exterior.

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Si el problema persiste

Conviene desactivar el modo ahorro de batería, que puede bloquear la app en segundo plano, y forzar el cierre de WhatsApp para reiniciar la conexión desde cero. También podés chequear en redes sociales si el servicio está caído de forma general. Si solo tenés problemas con un contacto puntual, es probable que ese usuario esté sin conexión o te haya bloqueado; si el fallo es con todos, el origen está en tu dispositivo o tu red.

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