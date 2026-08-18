Cómo ponerle apodos personalizados a tus contactos en WhatsApp y que nadie se entere

La función fue incorporada por Meta como parte de las nuevas herramientas de personalización de WhatsApp.

WhatsApp incorporó una nueva función que permite asignarle etiquetas personalizadas a cada contacto dentro de un grupo. La herramienta busca facilitar la identificación de las personas y permite que un mismo usuario tenga distintos nombres o roles según el chat grupal en el que participe.

La novedad está pensada especialmente para aquellos grupos en los que puede ser útil conocer qué función cumple cada integrante. De esta manera, un contacto puede aparecer identificado de una forma determinada en un grupo y contar con otra etiqueta en una conversación diferente. La función fue incorporada por Meta como parte de las nuevas herramientas de personalización de WhatsApp.

Cómo poner apodos personalizados en los chats de WhatsApp

Para activar esta función, entrá al chat grupal y tocá el nombre del grupo. Desde la sección de información, podrás asignarle a un contacto una etiqueta o apodo privado que solo se mostrará dentro de ese grupo.

Cómo funcionan las etiquetas personalizadas de WhatsApp

La principal característica de esta herramienta es que las etiquetas están asociadas a cada grupo. Esto significa que no reemplazan el nombre que una persona tiene guardado en la agenda, sino que permiten agregar una identificación específica dentro de una conversación grupal.

Por ejemplo, un integrante puede ser identificado por su rol o actividad dentro de un determinado grupo. En otro chat, esa misma persona puede tener una etiqueta diferente, de acuerdo con el contexto de la conversación.

Así, WhatsApp suma una alternativa para organizar mejor los grupos y reconocer rápidamente quién es quién, sobre todo cuando participan muchas personas.

Una función pensada para los grupos

Las etiquetas personalizadas pueden resultar especialmente prácticas en grupos donde los participantes tienen diferentes responsabilidades o funciones. En lugar de depender únicamente de la foto de perfil o del nombre del contacto, la nueva herramienta permite incorporar información adicional directamente en el chat.

La función permite asignarle etiquetas personalizadas a cada contacto dentro de un grupo.

La llegada de esta función forma parte de las actualizaciones con las que WhatsApp busca mejorar la experiencia dentro de los grupos, incorporando opciones que permitan personalizar la manera en que aparecen identificados sus integrantes.

De esta manera, la aplicación continúa sumando herramientas para adaptar cada conversación a su contexto. La posibilidad de colocar un apodo o etiqueta diferente según el grupo ofrece una solución sencilla para distinguir a los participantes sin modificar el nombre con el que están guardados en el teléfono.