Nueva función de seguridad en WhatsApp: la pantalla que tenés que revisar para no caer en fraudes

WhatsApp comenzó a implementar una nueva función de seguridad que busca advertir a los usuarios cuando detecta señales asociadas con posibles estafas. La herramienta, impulsada por Meta, apunta especialmente a una de las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes para quedarse con el control de una cuenta: engañar a la víctima para que vincule un dispositivo desconocido.

La nueva Alerta de Estafa aparece cuando WhatsApp identifica comportamientos que podrían indicar que una solicitud para vincular un dispositivo es sospechosa. En esos casos, la aplicación mostrará información sobre el origen de la solicitud y una advertencia para que el usuario pueda frenar el proceso y revisar la situación antes de entregar acceso a su cuenta.

Cómo funciona la nueva alerta de WhatsApp

El mecanismo está pensado para actuar antes de que el engaño se concrete. Según Meta, los estafadores pueden recurrir a distintas excusas para convencer a una persona de que vincule su cuenta con otro dispositivo.

Una de las estrategias mencionadas consiste en hacerse pasar por participantes de un supuesto concurso de talentos. El delincuente puede pedirle a la víctima que ingrese su número de teléfono en una página web y después que introduzca en WhatsApp un código de vinculación.

También existe otra variante que busca que el usuario escanee un código QR bajo un pretexto falso. Si la persona completa el procedimiento, podría terminar vinculando el dispositivo del estafador con su cuenta de WhatsApp.

Ante estas situaciones, la nueva herramienta busca introducir una instancia de advertencia. La aplicación indicará de dónde proviene la solicitud y señalará que podría tratarse de una estafa, para que el usuario tenga la posibilidad de detenerse antes de continuar.

Meta refuerza la seguridad contra las estafas

Esta función forma parte de una estrategia más amplia de Meta para combatir las estafas en sus plataformas. La compañía también está utilizando sistemas de inteligencia artificial para detectar patrones asociados con engaños, suplantaciones de identidad y enlaces que llevan a páginas diseñadas para imitar servicios legítimos.

El mecanismo está pensado para actuar antes de que el engaño se concrete.

En 2025, Meta aseguró haber eliminado más de 159 millones de anuncios de estafa por incumplir sus políticas y haber desactivado 10,9 millones de cuentas de Facebook e Instagram relacionadas con centros criminales de estafa. Con la nueva alerta de estafas en WhatsApp, la compañía busca sumar una barrera más de protección justo en uno de los momentos más delicados: cuando el usuario está a punto de conceder acceso a su cuenta sin darse cuenta.