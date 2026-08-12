El truco oculto de WhatsApp: cómo agendar a alguien usando únicamente su nombre de usuario

Pedirle el número de teléfono a alguien que recién conocés siempre generó cierta incomodidad, sobre todo cuando lo único que se busca es sumarlo al chat. WhatsApp acaba de sumar una alternativa que resuelve justo ese momento incómodo.
La aplicación empezó a implementar, tanto en Android como en iOS, un campo específico para nombre de usuario al momento de crear un nuevo contacto, que permite guardar a una persona sin conocer ni almacenar su número de teléfono.
Cómo guardar un contacto por nombre de usuario
El proceso no requiere pasos adicionales complejos:
- Abrí WhatsApp y andá a la pestaña de Chats.
- Tocá el botón "+" o "Nuevo chat" y seleccioná "Nuevo contacto".
- En la pantalla de creación vas a notar un nuevo campo para nombre de usuario, junto al nombre y el número.
- Escribí el nombre de usuario, si esa persona ya lo tiene reservado.
- Completá el resto de los datos si querés y guardá el contacto.
Para qué sirve este cambio
Este campo permite buscar, identificar y contactar a esa persona directamente por su nombre de usuario más adelante, sin necesidad de recordar o guardar un número. Cuando la función de mensajes sin número esté disponible de forma general, va a alcanzar con el nombre de usuario para iniciar una conversación, lo que permite mantener el propio número privado y aun así dejar que otros se comuniquen a través del identificador.
Como capa extra de control, WhatsApp sumó una opción llamada clave de nombre de usuario, que permite decidir quién puede escribirte usando ese identificador, funcionando de forma parecida al bloqueo o el silenciado de contactos ya existentes.
Dónde está disponible por ahora
La función llega de forma escalonada, disponible por ahora para algunos usuarios en la beta y en versiones estables tanto de la App Store como de Google Play. Si todavía no aparece el campo de nombre de usuario en tu WhatsApp, conviene actualizar la app y revisar periódicamente si ya llegó a tu cuenta y tu región, ya que el despliegue completo es progresivo.