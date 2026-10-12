Frutas y verduras de estación baratas en octubre 2026: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor (Foto archivo)

Con la llegada de la primavera hubo un cambio directo en la oferta y disponibilidad de alimentos, ya que se modificaron los ciclos de cosecha en todo el país. Ahora las frutas y verduras de temporada pasan a ser otras y es clave conocerlas para ahorrar y comprar productos de mejor calidad.

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Cuáles son las frutas y verduras de estación en octubre 2026

Elegir alimentos de estación es una estrategia que sirve para optimizar el presupuesto del hogar y asegurarse de una mejor calidad nutricional, además de un sabor superior. Durante octubre, hay una amplia variedad de frutas y verduras en temporada:

Verduras y hortalizas:

Hortalizas de hoja verde: acelga, espinaca, lechuga y radicheta se encuentran en su momento de mayor producción y menor precio.

se encuentran en su momento de mayor producción y menor precio. Vegetales de raíz y tubérculos: zanahoria, remolacha y rábanos ofrecen costos muy competitivos para incorporar en ensaladas y guisados.

ofrecen costos muy competitivos para incorporar en ensaladas y guisados. Hortalizas de primavera: espárragos, alcauciles y arvejas alcanzan su punto óptimo de calidad y reducen considerablemente su valor respecto al resto del año.

Otras variedades accesibles: zapallito verde, calabaza, puerro, cebolla de verdeo y coliflor mantienen precios económicos en las verdulerías.

Elegir frutas de estación asegura más sabor, calidad y mejor precio

Frutas de estación:

Frutillas : en octubre se registra el pico de cosecha, por lo que se consiguen las mejores ofertas y promociones en verdulerías y ferias.

: en octubre se registra el pico de cosecha, por lo que se consiguen las mejores ofertas y promociones en verdulerías y ferias. Arándanos y frutas de carozo: comienzan a ingresar al mercado las primeras tandas de producción nacional con valores en paulatino descenso.

comienzan a ingresar al mercado las primeras tandas de producción nacional con valores en paulatino descenso. Naranjas y limones: los cítricos continúan siendo alternativas viables y económicas antes de finalizar su ciclo de temporada.

¿Cómo maximizar el ahorro?

Para maximizar el ahorro y reducir el desperdicio de alimentos, además de comprar productos de estación, es clave recurrir a mercados centrales o consultar cuándo la verdulería cercana recibe su reposición. De todas formas, la compra directa sin intermediados garantiza que los productos sean más frescos.

Además de conocer cuáles son las frutas y verduras de estación, es clave planificar las compras semanales teniendo en cuenta cómo se van a usar estos alimentos para no solo ahorrar sino también llevar una alimentación variada, equilibrada y alineada con los ciclos naturales de producción.