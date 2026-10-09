Cuenta DNI en carnicerías: cuáles son los días con descuentos en octubre

Quienes busquen adquirir cortes vacunos o avícolas disponen de dos vías principales para acceder a reintegros en la provincia de Buenos Aires:

Banco Provincia renovó los descuentos de Cuenta DNI para octubre con rebajas de hasta el 40% en carnes, comercios de cercanía, supermercados y ferias bonaerenses. La billetera virtual permite ahorrar hasta $6.000 semanales por rubro, incorporando además cuotas sin interés con tarjetas de crédito y promociones especiales para el Día de la Madre.

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En el rubro de las carnes y granjas, las opciones de ahorro con Cuenta DNI se estructuran a través de diferentes modalidades comerciales según el tipo de establecimiento adherido.

Cómo funcionan las rebajas para la compra de carne con Cuenta DNI

Quienes busquen adquirir cortes vacunos o avícolas disponen de dos vías principales para acceder a reintegros en la provincia de Buenos Aires:

Comercios de cercanía (carnicerías y granjas): Aplica un 20% de descuento de lunes a viernes . El beneficio fija un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona , valor que se completa al realizar consumos por $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: Ofrece un 40% de descuento todos los días. Establece un límite de devolución semanal de $6.000 por usuario, el cual se alcanza con un ticket de compra de $15.000.

Si un local del sector carnicero se encuentra registrado en alguna de estas categorías dentro del catálogo oficial de la entidad, el comprador podrá hacer uso de la bonificación correspondiente.

Listado de beneficios de Cuenta DNI en otros rubros durante el décimo mes del año

La oferta de la billetera virtual contempla alternativas de ahorro en múltiples sectores comerciales:

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro todos los sábados , con un tope semanal de $8.000 por persona .

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos , con un techo de reintegro semanal de $8.000 por usuario .

Marcas destacadas: 30% de bonificación todos los días, con un límite mensual de $15.000 por persona.

En comercios de cercanía como carnicerías y granjas, Cuenta DNI brinda un 20% de descuento de lunes a viernes.

Universidades, entidades educativas, eventos y clubes: 40% de descuento diario , con un tope semanal de $6.000 por usuario .

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes , sin límite de devolución.

Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Financiación en cuotas sin interés

A las promociones con saldo en cuenta se suma la posibilidad de abonar en hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos que no comercialicen alimentos. Esta alternativa de financiación aplica tanto para pagos mediante código QR desde la app utilizando tarjetas de crédito de Banco Provincia, como para las operaciones presenciales concretadas con los plásticos físicos de la institución.

Para verificar la participación de un comercio específico en los días de descuento, se sugiere revisar la nómina actualizada de locales adheridos en la plataforma oficial del banco antes de realizar la compra.