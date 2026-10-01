Descuentos Cuenta DNI que llegan en octubre 2026: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios que hay

Cuenta DNI renovó su grilla de promociones para octubre de 2026 con descuentos destinados a distintos rubros del consumo cotidiano. La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, universidades, librerías y farmacias, entre otros.

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Además, este mes hay nuevos beneficios en supermercados. Día y Chango Más ofrecen un 20% de descuento sin tope de reintegro, aunque la promoción tiene una modalidad de pago específica: se debe utilizar una tarjeta de crédito de Banco Provincia mediante tecnología NFC desde la aplicación.

Cuenta DNI: ¿hay 35% de descuento en carnicerías en octubre 2026?

A diferencia de otros meses, el 35% de descuento específico en carnicerías no figura entre las promociones oficiales de Cuenta DNI para octubre de 2026. El beneficio que contempla a estos comercios es el correspondiente a comercios de cercanía, que ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo hay que realizar consumos por $30.000.

Las carnicerías, granjas y pescaderías habían contado con promociones específicas del 35% en distintos momentos de 2026 y durante años anteriores. Sin embargo, esas condiciones fueron modificándose a lo largo del año y no deben confundirse con la grilla vigente para octubre.

Por eso, quienes quieran utilizar Cuenta DNI para comprar carne durante octubre deberán verificar que el comercio esté adherido a la promoción de comercios de cercanía y tener en cuenta el tope semanal establecido por Banco Provincia.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2026

Además del beneficio para comercios de cercanía, la billetera digital ofrece otras promociones durante octubre:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona.

30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Cuenta DNI.

También continúa la promoción especial en Mostaza, con un 25% de descuento pagando con dinero en cuenta —con tope semanal de $8.000— o un 30% utilizando tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de $15.000 semanales. El beneficio está disponible los jueves y viernes.

Cuenta DNI: los descuentos en supermercados de octubre

La principal novedad es que Día suma un 20% de descuento los lunes y Chango Más otro 20% los jueves, sin tope de reintegro, cuando se paga con tarjetas de crédito Visa de Banco Provincia mediante NFC.

Además, se mantienen otras promos en supermercados con dinero en cuenta: