Cuenta DNI: descuentos en carnicerías en octubre 2026 y qué días ahorrar hasta 20%

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, renovó su esquema de promociones para octubre de 2026 con beneficios en distintos comercios de la provincia de Buenos Aires. Entre las opciones disponibles está el descuento para comercios de cercanía, una categoría que incluye a las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

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Durante este mes, el beneficio permite acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo beneficio, es necesario realizar consumos por $30.000.

¿Qué días hay descuento en carnicerías con Cuenta DNI?

Las carnicerías adheridas a Cuenta DNI pueden ofrecer el beneficio correspondiente a comercios de cercanía de lunes a viernes. La promoción contempla un 20% de descuento y tiene un tope de $6.000 semanales por persona.

Esto significa que, para obtener el reintegro máximo, se necesita gastar $30.000 durante la semana: sobre ese monto, el 20% equivale a $6.000. Si el consumo es inferior, el reintegro se calcula sobre el importe efectivamente abonado.

Cuenta DNI.

Es importante verificar que la carnicería esté incluida entre los comercios adheridos a Cuenta DNI, ya que no todos los locales participan de la promoción.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2026

Además del beneficio para comercios de cercanía, Banco Provincia informó promociones en distintos rubros durante octubre:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona. Pet shops: 30% de descuento los sábados, con tope de $8.000 semanales.

30% de descuento los sábados, con tope de $8.000 semanales. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana.

25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000.

30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.

40% todos los días, con tope semanal de $6.000. Librerías de texto: 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

También continúa el beneficio especial en Mostaza, con 25% de descuento pagando con dinero en cuenta —hasta $8.000 semanales— y 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC —hasta $15.000 semanales—, los jueves y viernes.

Los descuentos de Cuenta DNI en supermercados

Los supermercados también concentran buena parte de las promociones de octubre. Banco Provincia informó beneficios de hasta 20% en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia, con condiciones que dependen de cada comercio.

Entre las promociones que pueden aprovecharse pagando con dinero en cuenta se encuentran Día, Nini Mayorista, Carrefour, La Anónima, Josimar y Chango Más, entre otras cadenas. Por ejemplo, Día ofrece 10% los lunes sin tope de reintegro, mientras que Chango Más tiene 20% los jueves sin tope, con devolución en el acto.

La novedad de octubre es que Día suma un 20% los lunes y Chango Más otro 20% los jueves sin tope de reintegro, pero en este caso se trata de una modalidad diferente: el pago debe realizarse con una tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia vinculada a Cuenta DNI mediante tecnología NFC.