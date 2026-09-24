Cuenta DNI: cómo pagar el transporte público con el código QR

Cuenta DNI sumó una nueva alternativa para quienes utilizan a diario el transporte público: desde ahora, los bonaerenses pueden pagar viajes mediante un código QR que generan directamente desde la aplicación. La modalidad permite abonar el pasaje sin utilizar una tarjeta física ni realizar una recarga previa, ya que el importe se descuenta del dinero disponible en la cuenta.

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La herramienta amplía las opciones para utilizar el celular como medio de pago. El sistema funciona en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en distintas líneas de colectivos del AMBA, además de servicios provinciales y municipales que incorporaron progresivamente esta tecnología.

Cómo pagar el transporte público con QR desde Cuenta DNI

Para utilizar esta nueva modalidad no es necesario contar con una tarjeta física. El usuario debe tener dinero disponible en su cuenta de Cuenta DNI para que se pueda realizar el débito correspondiente al viaje.

El procedimiento es sencillo:

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI. Entrar en Más opciones. Seleccionar Pagar viaje con QR. Generar el código QR desde el celular. Acercar la pantalla del teléfono al lector habilitado del colectivo o subte. Esperar la confirmación de la operación.

El importe del pasaje se descuenta directamente del dinero disponible en la cuenta. Por eso, no es necesario cargar previamente saldo en una tarjeta de transporte para utilizar esta alternativa.

Hay un detalle importante: el débito puede no aparecer de inmediato en los movimientos de Cuenta DNI. La operación puede verse reflejada dentro de las 72 horas posteriores al pago.

En qué colectivos y subtes se puede pagar con Cuenta DNI

La nueva función ya está habilitada en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que cuentan con la tecnología necesaria para procesar el pago mediante QR. La incorporación alcanza a servicios de jurisdicción nacional, provincial y municipal.

Entre las líneas nacionales que ya cuentan con esta posibilidad aparecen la 19, 33, 45, 49, 57, 59, 60, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 136, 148, 153, 159, 160, 163, 166 y 168. También están incluidas las líneas 180, 182, 193, 194 y 195, mientras que la incorporación continúa extendiéndose a otros servicios.

Cuenta DNI.

La modalidad también comenzó a utilizarse en distintas ciudades bonaerenses. Entre ellas están Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea, aunque la disponibilidad depende de que cada servicio cuente con el sistema de cobro habilitado.

Cómo tener más rápido el botón para pagar con QR

Para quienes utilizan esta modalidad con frecuencia, Cuenta DNI permite configurar “Pagar viaje con QR” como acceso directo en la pantalla principal de la aplicación.

Para hacerlo, hay que utilizar el ícono del lápiz disponible en la pantalla de inicio y personalizar los accesos directos. De esta manera, la opción puede quedar más visible y reducir los pasos necesarios antes de subir al colectivo o ingresar al subte.

El pago mediante QR se suma a la posibilidad de utilizar NFC, otra alternativa que Banco Provincia incorporó para realizar pagos desde teléfonos compatibles. Así, la billetera digital amplía las opciones para pagar viajes desde el celular y reduce la necesidad de recurrir a una tarjeta física.