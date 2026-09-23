Cuenta DNI sumó el pago de transporte público con código QR: ¿Cómo funciona en colectivos y subtes?

Las casi 11 millones de personas usuarias de Cuenta DNI cuentan con una nueva modalidad para abonar sus desplazamientos cotidianos. La banca pública bonaerense incorporó a su aplicación un generador de código QR para cancelar viajes en la red de subtes y colectivos habilitados, solución que se suma a la tecnología de cobro por aproximación (NFC) y descuenta el saldo en forma directa desde la caja de ahorro.

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El sistema ya opera en las líneas del subterráneo porteño y en las unidades de colectivos que cuentan con las terminales de cobro actualizadas de la tarjeta SUBE, abarcando jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales.

¿En qué colectivos y subtes se puede pagar con el QR de Cuenta DNI?

La opción de pago mediante código QR con Cuenta DNI ya se encuentra disponible en servicios de gran caudal de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tales como las líneas 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, entre otras. Asimismo, la cobertura alcanza a diversos trazados urbanos e interurbanos en el interior bonaerense, con presencia en distritos como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea.

¿Cómo generar el código QR para viajar con Cuenta DNI?

Para utilizar este medio de pago desde el teléfono celular, las personas usuarias deben seguir los siguientes pasos dentro de la plataforma:

Ingresar a la aplicación Buscar la función de transporte: Desplegar el apartado “Más opciones” y seleccionar el botón “Pagar viaje con QR”. Generar la clave visual: Apretar la opción para exhibir el código QR correspondiente a la transacción. Escanear en el validador: Aproximar la pantalla del dispositivo móvil al lector habilitado del colectivo o molinete. Aguardar el comprobante: Esperar el mensaje de confirmación de la operación para finalizar el ingreso.

Cuenta DNI suma una alternativa práctica para el pago del transporte público y continúa ampliando su ecosistema de servicios digitales.

El débito por el importe del viaje puede verse reflejado en el historial de movimientos de la cuenta dentro de las 72 horas posteriores a la realización del trayecto. Para agilizar el procedimiento en los molinetes o al subir al transporte, la app permite personalizar la pantalla de inicio mediante el ícono del lápiz y ubicar el acceso directo al código QR en el menú principal.

Todo sobre Cuenta DNI: cómo registrarse sin ir al banco y qué ventajas ofrece

Cuenta DNI es la billetera virtual gratuita desarrollada por Banco Provincia. Para comenzar a utilizarla no se requiere ser cliente previo ni dirigirse a una filial bancaria: basta con descargar la aplicación en el dispositivo móvil y completar la validación de identidad utilizando el DNI físico. La plataforma permite realizar transferencias, inversiones, pagos y acceder a beneficios en comercios de la provincia de Buenos Aires.