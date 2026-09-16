Durante septiembre de 2026, la plataforma financiera Cuenta DNI sumó una alternativa para mitigar los gastos destinados al mantenimiento y cuidado de los animales de compañía. Se trata de un 30% de descuento que rige exclusivamente los días sábados en locales del rubro, estableciendo un límite de devolución de $8.000 por persona.

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La medida apunta a consumos de carácter familiar y minorista. Para garantizar la acreditación, resulta indispensable verificar la adhesión del comercio antes de abonar y utilizar las herramientas de cobro validadas por el Banco Provincia.

Para absorber la totalidad del beneficio otorgado por la entidad bancaria, el usuario necesita realizar un gasto que ronde los $26.667 en una misma jornada. El esquema de devoluciones funciona de la siguiente manera:

Consumo de $10.000: genera un reintegro de $3.000.

genera un reintegro de $3.000. Consumo de $20.000: permite recuperar $6.000.

permite recuperar $6.000. Consumo de $26.667 o superior: alcanza el máximo estipulado de $8.000 (el monto devuelto no excederá esta cifra sin importar si el ticket final es mayor).

El dinero no se acredita de forma inmediata al momento de la compra. Según la normativa del programa, los fondos impactarán en los movimientos de la caja de ahorros asociada dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles.

Qué artículos y servicios incluye el descuento

La rebaja abarca a las veterinarias y tiendas de mascotas que forman parte del circuito de la aplicación. Dependiendo del stock de cada negocio, la bonificación sirve para abaratar costos en diversas categorías vinculadas a la salud y el confort animal:

Alimentos balanceados (incluyendo bolsas de gran tamaño) y snacks.

Productos de farmacia habilitados, pipetas y antiparasitarios.

Artículos de descanso y paseo: cuchas, mantas, collares, pretales y correas.

Higiene y entretenimiento: piedras sanitarias, rascadores para felinos y juguetes.

Prestaciones profesionales: consultas clínicas, planes de vacunación, baños y peluquería.

Dado que la validez depende de cómo esté registrado el local comercial, se sugiere consultar directamente con el vendedor si el producto o servicio específico ingresa en la promoción antes de procesar el pago.

Modalidades de pago aceptadas y motivos de rechazo

Para que el sistema registre la operación correctamente, no alcanza con tener instalada la aplicación. El abono debe ejecutarse con el dinero depositado en la cuenta mediante las siguientes funciones de la interfaz:

Pago con código QR (con débito directo en cuenta).

Link de pago generado por el vendedor.

Clave DNI ingresada en terminales Posnet habilitadas.

Cobros mediante la app Cuenta DNI Comercios.

Quedan excluidas las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito (Visa o Mastercard), Visa Débito o las transferencias directas efectuadas desde la aplicación. Uno de los fallos más habituales que cometen los usuarios consiste en elegir una tarjeta vinculada dentro de la app en lugar del saldo en cuenta. Asimismo, el beneficio quedará anulado si el cliente posee deudas o atrasos en sus obligaciones con el banco, si la transacción se hace un día distinto al sábado o si pretende acumularse con otras ofertas vigentes.

El paso a paso para encontrar locales adheridos

El banco dispone de un buscador oficial para localizar rápidamente los puntos de venta habilitados. Para utilizarlo, se deben seguir estas instrucciones: